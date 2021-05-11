Украина

Хавбек "горняков" начнет сборы с национальной командой 23 мая.

Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон получил вызов в сборную Израиля, сообщает пресс-служба "горняков".

Национальная команда Израиля начнет учебно-тренировочный сбор 23 мая. Затем Израиль проведет товарищеские поединки против Черногории (5 июня) и Португалии (9 июня).

В нынешнем сезоне Соломон провел 35 поединков во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист.

В составе национальной команды 21-летний хавбек провел 17 поединков, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

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