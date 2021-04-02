Украина

Израильтянин удостоился престижного звания.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон признан лучшим игроком "горняков" в марте, об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Опросы по выбору игрока месяца традиционно проводились в клубных соцсетях.



Победу с солидным отрывом одержал Манор Соломон, набравший 9 854 голоса. Вторым стал Додо (1 850), замкнул тройку Алан Патрик (790)



В марте Соломон поучаствовал во всех 6 матчах Шахтера. В 2 подряд турах чемпионата Украины с Десной и Львовом он отметился дублями.

Также израильтянин сделал ассист в матче с Шотландией и забил Молдове за сборную Израиля в квалификации чемпионата мира.

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