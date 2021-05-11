Украина

Встреча украинского защитника против "горняков" оказалась юбилейной.

Поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера стал 200-м для защитника Игоря Тищенко в футболке Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба "азовцев".

Тищенко является воспитанником Мариуполя и впервые он сыграл в УПЛ 9 мая 2009 года в поединке против Кривбасса.

Именно Тищенко стал автором спасительного гола в ворота Динамо в заключительном матче сезона-2010/11, который оставил команду в высшем дивизионе чемпионата Украины.

Всего Тищенко провел 151 матч в элитном дивизионе за Мариуполь, 31 матч в Первой лиге, 5 — в Лиге Европы и 13 поединков в Кубке Украины.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.