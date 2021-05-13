Украина

Наставник Сассуоло высказался о возможном назначении в донецком клубе.

После того, как Луиш Каштру покинул пост главного тренера Шахтера, итальянские издания начали связывать с работой в донецком клубе нынешнего наставника итальянского Сассуоло Роберто Де Дзерби.

41-летний специалист прокомментировал свое возможное назначение в стан вице-чемпиона Украины текущего сезона.

"Я не избегаю никаких вопросов. Когда придет время, мы все вам сообщим. Слухи о Шахтере? Я не скрываю, что мне очень повезло работать в Сассуоло, но я также знаю, что мы превзошли все даже смелые ожидания".

"Я профессионал, и о моей работе нужно судить по результатам. Мы дадим вам знать. С клубом и футболистами у меня нет секретов. Мы разговаривали об этом и продолжаем это делать. Они знают больше, чем вы", — приводит слова Де Дзерби Calciomercato со ссылкой на ESPN.

Ранее сообщалось, что Роберто Де Дзерби будет зарабатывать в донецком Шахтере два миллиона евро за сезон.