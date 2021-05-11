Украина

Также стали известны и финансовые подробности соглашения.

Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби станет новым коучем донецкого Шахтера. Об этом сообщает Sassuolo News.

По информации источника, контракт специалиста c "горняками" уже подписан и будет рассчитан на два года с возможностью продления соглашения еще на один год.

Также стало известно, что Де Дзерби в Шахтере будет получать зарплату в размере двух миллионов евро за сезон.

Де Дзерби продолжит руководить Сассуоло последние три матча Серии А, после чего вылетит в Украину, где присоединится к новой команде.

Уже сообщалось о том, что коуч может пригласить в донецкий клуб нескольких игроков Сассуоло. В частности, в СМИ назывались фамилии Бога и Джуричича.

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