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Football.ua продолжает рассказывать о лучших футболистах украинской Премьер-лиги.

Лучшего вратаря сезона мы уже определили, пришло время определить четверку защитников, кто сумел себя проявить наилучшим образом.

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучший вратарь

Сперва представляем вашему вниманию центральных защитников. Среди следующих кандидатур мы определяли двух лучших.

Варианты центральных защитников: Денис Попов (Динамо), Илья Забарный (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Сергей Кривцов (Шахтер), Дуглас (Днепр-1), Владимир Чеснаков (Ворскла), Кирилл Петров (Колос), Джоель Абу-Ханна (Заря).

Каждый из перечисленных футболистов внес большой вклад в общий успех его команды в сезоне. Самым настоящим открытием стал Илья Забарный, который ворвался в первую команду Динамо и стал сразу же основным центральным защитником как в клубе, так и в сборной. Отдельно отмечаем возвращение в Украину бразильца Дугласа, который в составе Днепра-1 обрел себя прежнего и стал самым настоящим лидером обороны своей команды.

Правый центральный защитник, выбор Football.ua: Илья Забарный

Выбирая между двумя молодыми центральными защитниками Динамо, было тяжело определить, кто же действительно лучше выглядел в прошедшем сезоне: Забарный или Попов? Многие показатели у этих игроков практически идентичны. Например, точность передач у обоих – 92%. Забарный немного реже терял мяч – 3,1 раза за матч, у Попова – 3,3. Но вот в чем превзошел Попов Забарного, так это в эффективности единоборств. Выигранные единоборства Попова – 78%, у Забарного – 64%. Также у Дениса явное превосходство в верховой борьбе – 75%, у Забарного – 55%.

Тем не менее, именно Забарного мы ставим в нашу символическую сборную, поскольку Илья весь сезон провел достаточно ровно. Да, не без плохих матчей, но берем во внимание, что этот 18-летний парень за сезон провел более 40 матчей в клубе и сборной. Сюда же добавляем, что это его первый сезон на взрослом уровне.

Альтернативный вариант: Денис Попов

Наверняка, мы бы поставили Дениса Попова вместо Ильи Забарного в нашу сборную, если бы чемпион мира U-20 сумел провести этот сезон без травм. Попов действует более уверенно, агрессивно и цепко в обороне. Хоть оба игрока еще достаточно молоды, разница в возрасте составляет 4 года, Попов выглядит уже более сформированным игроком. Тем не менее, выбор не в его пользу, поскольку Денис не сумел настолько ровно отыграть этот сезон. Он выпадал по причине травм, а потом длительное время набирал форму.

Левый центральный защитник, выбор Football.ua: Николай Матвиенко

Николай Матвиенко – один из немногих футболистов обороны Шахтера к кому за прошедший сезон не так много претензий, как к остальным. К своим 25 годам Матвиенко уже вышел на определенный уровень, ниже которого не опускается. В его исполнении мы крайне редко можем увидеть какие-то необдуманные решения или же грубые ошибки, сделанные под давлением со стороны соперника. В виду своих габаритов Николай в УПЛ в единоборствах был менее эффективен, чем тот же Забарный и Попов – 63% выигранной борьбы, но при этом имеет лучший показатель отборов за сезон – 51.

Большое преимущество Матвиенко над другими – длинная передача. Он тот защитник, который может быть конструктором атак в начальной ее фазе. На счету Николая 19 ключевых передач в сезоне. В то время как у Забарного – 5, а у Попова – 3. Но такое большое количество ключевых передач также можно объяснить еще и тем, что достаточное количество матчей Матвиенко вынужден был провести на позиции левого защитника.

Альтернативный вариант: Дуглас

В сентябре Днепр-1 объявил о подписании бразильца Дугласа. Опытному центральному защитнику понадобилось какое-то время на адаптацию. Со временем Дуглас стал основным центральным защитником днепровской команды. Особенно убедительно, как и весь Днепр-1, выглядел после зимней паузы. Отличился двумя забитыми голами в матче против Ингульца и Мариуполя. Именно после положительных результатов в этих встреч начался подъем Днепра-1 со дна турнирной таблицы.

Варианты правых защитников: Додо (Шахтер), Томаш Кендзера (Динамо), Игорь Пердута (Ворскла), Лукас Тейлор (Днепр-1), Денис Фаворов (Заря).

Правый защитник, выбор Football.ua: Додо

Правый защитник Шахтера выдал хороший сезон. Он был тем футболистом в Шахтере, у кого не замечалось больших спадов. Естественно, выбирали мы между Додо и Томашем Кендзерой из Динамо. И пришли к выводу, что Додо гораздо больше поддерживал атаки своей команды, но был не так эффективен в обороне. Поляк выиграл 61% своих единоборств, в то время как бразилец 53%. Но тут отмечаем, что у Додо намного больше единоборств в атаке – 127, у Кендзеры – 57. Количество навесов у игроков приблизительно одинаковое, а вот точность у Додо выше – 36% против 28%. Отмечаем, что Додо чаще терял мяч – 128 раз, тогда как Кендзера – 112. Но тут надо понимать, что правый защитник Шахтера часто берет игру на себя и пытается обострять за счет индивидуальных качеств, Кендзера же действует за счет партнеров. Так у Додо тотальное преимущество по количеству обводок – 74, в то время как Томаш всего лишь 12 раз шел обыгрывать своих оппонентов.

Альтернативный вариант: Томаш Кендзера

Поляк начинал сезон сначала как центральный защитник, а правым был Александр Тымчик. После травмы Тымчика там также действовал Караваев. Но спустя время Луческу все-таки решил вернуть Кендзеру на его привычную позицию, где он не безуспешно действовал весь сезон.

Хороший сезон в исполнении польского легионера, который был неотъемлемой частью команды Луческу, но назвать его одним из лучших или же ключевым игроком Динамо в этом сезоне нельзя.

Варианты левых защитников: Виталий Миколенко (Динамо), Виктор Корниенко (Шахтер), Владислав Дубинчак (Днепр-1), Жуниор Реис (Заря), Петр Стасюк (Мариуполь)

Левый защитник, выбор Football.ua: Виталий Миколенко

В этой позиции никаких колебаний и сомнений не было – Миколенко лучший левый защитник сезона. Только половину сезона ему достойную конкуренцию навязывал Виктор Корниенко. Потом молодой игрок Шахтера получил травму и весь второй круг восстанавливался.

Приводить какие-то цифры Миколенко как аргумент его состоятельности нет никакого смысла. Виталий успевал на своем фланге и в атаке, и в обороне. В каждом матче проделывал огромный объем беговой работы. Записал на свой счет 2 гола и 2 голевые передачи. И если в случае с Кендзерой мы говорили о том, что ключевым игроком команды его не назовешь, то про Миколенко однозначно можно и нужно говорить, что он один из ключевых игроков нынешнего Динамо.

Альтернативный вариант: Виктор Корниенко

Шахтер в виду травмы Исмаили в срочном порядке подтянул Корниенко из Мариуполя в первую команду. Дав несколько шансов молодому футболисту на старте сезона, "горняки" в итоге сделали на него ставку и не прогадали. Корниенко удивил многих своей уверенной игрой. Жаль, что травма, полученная в матче против Динамо, не позволила игроку быстро вернуться на поле. Только под конец сезона Виктор начал вновь появляться на футбольном поле.

Сергей Горбаченко, Football.ua