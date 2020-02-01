Украина

Football.ua определяет лучшего голкипера УПЛ в сезоне-2020/21.

Футбольный сезон в Украине плавно подошел к концу. Самое время рассказать о лучших футболистах украинской Премьер-лиги.

На этой неделе мы определим лучших в каждой линии. Тактическую схему выберем 4-5-1. Всего лишь с одним нападающим, поскольку в этом сезоне не так много футболистов на острие атаки сумели проявить себя должным образом.

Варианты: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Никола Василь (Заря), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Евгений Волынец (Колос)

Первым в нашем списке будет вратарь. Ярких личностей на этой позиции достаточно много в нашем чемпионате. В этом году в воротах донецкого Шахтера мы увидели, как молодой Анатолий Трубин сумел сместить многолетнего голкипера "оранжево-черных" Андрея Пятова.

В киевском Динамо Георгий Бущан при Мирче Луческу окончательно выиграл борьбу у Дениса Бойко за звание основного голкипера столичного клуба. Боснийский вратарь Зари Никола Василь подвинул Никиту Шевченко, а молодой вратарь Ворсклы Дмитрий Ризнык укрепился в статусе основного в полтавском клубе и впервые был вызван в состав национальной сборной Украины, где конкуренция на вратарской позиции просто запредельная.

Ведь плюс ко всем перечисленным вратарям там еще есть запасной голкипер Реала Андрей Лунин. Здесь же вспоминаем Евгения Волынца из Колоса, который своими уверенными действиями не единожды помогал команде из Ковалевки добывать очки. Чего только стоит 5 отбитых пенальти в сезоне, всего 3 раза с 11-метровой отметки соперникам Колоса удалось переиграть Евгения.

Выбор Football.ua: Никола Василь

Возможно, многие не согласятся с нашим выбором в пользу Николы Василя. Ведь голкипер Динамо Георгий Бущан сыграл больше игр и на его счету больше всего сухих матчей – 13. Но здесь все-таки необходимо понимать, насколько велика разница вовлеченности голкипера Зари и Динамо в игру. В прошедшем сезоне голкипер Динамо сыграл на 848 минут больше голкипера Зари. У Бущана – 2166 сыгранных минут, у Василя – 1318. Но при этом ударов в створ ворот Василя было почти в два раза больше. 74 удара в створ ворот голкипера Зари, 43 по воротам Бущана. При этом боснийский голкипер пропустил на один гол меньше Бущана, а показатель отбитых ударов в створ у Василя лучший во всей лиге – 86%.

Если же отойти от количественного анализа и перейти к качественному, то и тут нельзя даже вспомнить матчей, которые бы ассоциировались с неуверенной игрой голкипера Зари. Тем более сложно вспомнить матчи, где по его вине луганчане теряли очки. Сразу вспоминается недавний матч против Олимпика, где Василь увидел красную карточку, но говорить о том, что в том моменте вратарь Зари подвел свою команду язык не повернется.

Альтернативный вариант: Георгий Бущан

Альтернативным вариантом выбираем Георгия Бущана. Голкипер Динамо сумел в прошедшем сезоне усадить на скамейку запасных более опытного Дениса Бойко и стал триумфатором вместе со своими партнерами по команде. Были яркие матчи в исполнении Бущана, где он сумел проявить свои лучшие качества, но они все же чаще случались в еврокубках и в играх за национальную команду. В чемпионате у ворот Бущана было более-менее спокойно.

Отдельно отмечаем и Анатолия Трубина из донецкого Шахтера. Он также стал своего рода открытием. Но вот у молодого голкипера "горняков" было меньше стабильности. Яркие матчи сменялись не совсем уверенными. Но справедливости ради отметим, что защитники Шахтера в сезоне-2020/21 давали гораздо больше возможностей Трубину проявить себя, чем должны были.

Сергей Горбаченко, Football.ua