Украина

13 мая 2002 года не стало Валерия Лобановского.

В финальном поединке Кубке Украины киевское Динамо ожидает противостояние с луганской Зарей, которое пройдет в Тернополе.

Как сообщает официальный сайт УАФ, данный матч начнется с минуты молчания в память о легендарном украинском футболисте и тренере Валерии Лобановском, который ушел из жизни в 2002 году, именно в этот день, 13 мая.

Наибольших успехов в тренерской карьере Лобановский добился во главе Динамо, завоевав в общей сложности 31 трофей, включая два Кубка обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

Напомним, что матч Динамо — Заря состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в видео онлайн-трансляции на Football.ua.