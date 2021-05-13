Украина

Сергей Кузьменко поделился своими мыслями об уходе главного тренера.

Президент Александрии Сергей Кузьменко прокомментировал уход Владимира Шарана с поста главного тренера команды.

"Весь мой опыт профессионального футбола связан с Владимиром Богдановичем, поэтому мне не просто подобрать слова. По взаимному согласию с Владимиром Богдановичем мы приняли решение, что для футбольного клуба Александрия нужен перерыв.

Перерыв для того, чтобы мы все посмотрели на александрийский футбол с другой стороны, с другими людьми и с другими эмоциями. Возможно, какой-то степени с другим поколением, потому что, очевидно, за эти восемь лет выросло новое поколение футболистов и мы должны давать им шанс рядом с опытными игроками, которые являются основой нашей команды. Нужен новый взгляд.

Посоветовавшись с Владимиром Богдановичем, я как президент Александрии принял решение о том, что в следующем сезоне мы дадим возможность новой плеяде тренеров и футболистов показать Украине и болельщикам другой футбол. Верю в то, что он будет не только другой, но и такой же содержательный и качественный, как он был во времена Владимира Богдановича. Я убежден в том, что нам нужен этот опыт, нам нужен этот шаг", — приводит слова Кузьменко официальный сайт Александрии.

Напомним, Александрия закончила минувший сезон на девятом месте в турнирной таблице УПЛ.

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