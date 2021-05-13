Украина

К новому сезону команду УПЛ будет готовить новый наставник.

Александрия на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера Владимира Шарана.

Руководство клуба УПЛ и 49-летний специалист приняли решение о завершении сотрудничества.

Шаран возглавлял Александрию с января 2010 года по декабрь 2011 года, а затем с 2013 года по сегодняшний день. За это время команда дважды выходила в УПЛ после первых мест в Первой лиге.

В сезоне-2016/17 Александрия заняла шестое место в УПЛ и впервые в истории пробилась в еврокубки. В третьем квалификационном раунде команда Шарана прошла румынскую Астру, а затем в следующем раунде уступила белорусскому БАТЭ.

По итогам сезона-2018/19 Александрия впервые завоевала третье место в УПЛ и гарантировала себе место в групповом этапе Лиги Европы. Минувший сезон-2020/21 Александрия закончила на девятом месте.

"За время нашего сотрудничества команда завоевала бронзовые награды чемпионата, выступала в Лиге Европы. Это были лучшие времена для нас. Мы выступали очень прилично. В поединках с грандами не просто не проигрывали, но и могли побеждать. Это было время большого успеха для нашего футбольного клуба. Но, конечно, наряду с победами бывают и спады, и поражения. Лично для меня очень обидно, что этот год мы закончили чемпионат не на том месте, на котором хотелось бы. Но это футбол.

Надеюсь, что в дальнейшем футбольный клуб будет достигать хороших результатов. Сейчас и для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв. Было очень тяжело психологически. Я очень благодарен всем работникам и лично Сергею Кузьменко за сотрудничество. Я говорю "до свидания", я не говорю "прощайте", — приводит слова Шарана официальный сайт Александрии.

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