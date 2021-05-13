Украина

Киевляне пополнили свой запас титулов.

Динамо Киев в финальном поединке Кубка Украины играло против Зари и добилось минимальной победы в экстра-тайме.

Данный титул стал для киевской команды 37-ым кубковым в истории, сообщает официальный сайт Динамо.

Кубковые трофеи киевлян:



13 — Кубок Украины (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020, 2021);



9 — Кубок СССР (1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990); Суперкубок Украины (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020);



3 — Суперкубок СССР (Кубок сезона) (1981, 1986, 1987);



2 — Кубок обладателей Кубков (1975, 1986);



1 — Суперкубок УЕФА (1975).

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Заря.