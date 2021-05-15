Украина

Луганчане будут финансово поддерживать коллектив.

Начиная с сезона-2021/22 клубы из УПЛ должны будут представить свои женские команды. Клубам предоставили "переходной период" два года, за которые должна быть организована вся структура для женского футбола.

Луганская Заря времени зря не теряла и подписала контракт с командой Кобра, представляющую Первую лигу. Отметим, что Кобра представляет город Белокуракино из Луганской области.

"Было принято решение о том, что футбольные клубы обязаны иметь женскую команду и мы не исключение. Сейчас два года переходного периода. Есть время. Команда может называться не «Заря», а с этим футбольным клубом может быть оформлен отдельный договор.

Мы заключили договор с командой Кобра из Белокуракино, которая выступает в Первой лиге. Всячески будем помогать им, чтобы они ни в чём не нуждались. И будем смотреть по развитию дальнейшие планы и вносить коррективы по ходу чемпионата.

Перед началом нового чемпионата мы туда отправим наших тренеров для того, чтобы на протяжении некоторого времени они подсказали тренерскому штабу Кобры как должен проходить тренировочный процесс", — сказал генеральный директор Зари Станислав Оганов.

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