Украина

Тренер луганчан останется на своем посту.

Генеральный директор луганской Зари Станислав Оганов прокомментировал итоги сезона и рассказал о будущем главного тренера клуба Виктора Скрипника.

"Сезон получился непростым. В целом командой все довольны, несмотря на то, что бывали и спады. Да, была и критика со стороны болельщиков и руководства. Но рад, что практически все задачи выполнены и призовые места заняты. С отрывом в девять очков мы стали обладателями бронзовых наград. Безусловно, мы хотели завоевать и Кубок Украины, но остановились в шаге от него.

Заря показывает солидный прогресс, ощущения конечно приятные. Фундамент этого успеха был заложен ещё раньше предыдущим руководителем, однако мы внесли некоторые корректировки. Произошли изменения в жизненных процессах клуба. На сегодняшний день видим позитивный результат и прогресс".

"Встретились с президентом клуба Евгением Геллером, подвели итоги прошедшего чемпионата и говорили о подготовке к новому.



Было много разной информации озвучено в СМИ в прошедшие несколько дней о том, кто нас покидает. В частности, обсуждался переход главного тренера команды Виктора Скрипника в другой клуб. Ещё раз повторю: у него контракт с нами до 1 июля 2022 года и никуда уходить он не собирается.



Главный тренер подготовил список футболистов, которых хотел бы видеть в нашей команде, и мы пришли к единому решению работать над этим и вести переговоры с указанными футболистами.



Процесс этот не останавливается. И в ближайшее время, думаю, озвучим фамилии футболистов, которые придут к нам в клуб", — сказал Оганов пресс-службе клуба.

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