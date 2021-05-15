Украина

Украинец отлично себя проявляет в чемпионате Италии.

Поединок 37-го тура между Аталантой и Дженоа стал для украинского хавбека Руслана Малиновского знаковым.

Сначала он отметился голевой передачей на Дувана Сапату на старте игры, а после и сам забил с передачи того же Сапаты.

В десяти последних матчах Серии А Малиновский забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Безусловно, это лучший период карьеры Малиновского в составе "бергамасков". В минувшем сезоне Серии А он забил восемь голов при трех голевых.

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