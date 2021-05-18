Украина

Агент подтвердил, что его клиент не будет выступать за Минай в Первой лиге.

После вылета Миная из украинской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона в прессе появились слухи о возможном уходе возрастного нападающего Артема Милевского из клуба. Агент 36-летнего футболиста Александр Панков подтвердил данную информацию и заявил, что его клиент также может повесить бутсы на гвоздь.

"У нас контракт до лета 2022 года, поэтому Артем еще игрок Миная. Но у нас были автоматические договоренности с двух сторон, что в Первой Лиге мы играть не будем. Мы в любом случае разойдемся с Минаем, но пока еще не время. Возвращение в УПЛ однозначно не было ошибкой, это большой плюс. Но зимой конечно же хотелось результата, голов, ассистов и всей этой движухи. Но, к сожалению, не получилось".

"Человеку 36 с половиной лет. Сколько еще команд мы должны пройти, чтобы сказал, что пришло время заканчивать. Конечно, мы думаем и о переходе в другую плоскость: в медиапространство или другие направления. Нужно все взвесить и принять. Сейчас, наверное, тот период в карьере, что нужно определиться, куда дальше идти, есть ли мотивация играть в футбол, есть ли горящие глаза, как любит говорить Демьяненко. Или же мы дальше будем двигаться туда, где нас ждут с распростертыми объятиями", — заявил Панков в программе Футбол NEWS.

В минувшем сезоне чемпионата Украины Милевский отыграл за закарпатский клуб 10 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.