Украина

Украинский форвард сменит клубную прописку, но может остаться в УПЛ.

Нападающий Миная Артем Милевский сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live.

По информации источника, 36-летний украинец точно не будет выступать в Первой лиге и возможно присоединиться к составу одного из клубов, которые выйдут в УПЛ на следующий сезон.

Таким образом, Милевский может продолжить свою карьеру в Вересе, Черноморце, Металлисте-1925, Агробизнесе, Николаеве, Волыни и Альянсе. Эти команды все еще имеют шансы на повышение в классе за несколько туров до окончания сезона.

Напомним, Минай по итогам прошедшего сезона вылетел в Первую Лигу, а контракт клуба с Артемом рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Милевский отыграл за закарпатский клуб 10 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

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