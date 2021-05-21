Украина

Кирилл Круторогов эксклюзивно для Football.ua пообщался с полузащитником Десны.

Один из лучших футболистов минувшего сезона чемпионата Украины Андрей Тотовицкий рассказал о причинах своего прорыва, травме, смазанной концовке сезона для Десны, возможном вызове в сборную и профессиональной мечте.

Сейчас воспитаннику Шахтера 28. В чемпионате Украины он провел более 100 матчей, оформлял хет-трик в ворота "горняков", играя за Зарю, выступал в Бельгии, но лучший сезон в карьере выдал именно сейчас в составе Десны.

На его счету девять голов и пять результативных передач в восемнадцати матчах Премьер-лиги. Вполне вероятно, если бы не травма, полученная во встрече с Александрией в тот момент, когда он оформлял дубль, эта статистика вышла бы еще более впечатляющей, ведь Тотовицкий набрал отличную форму.

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По многим статистическим показателям и оценкам журналистов и экспертов Андрей входит во всевозможные символические сборные завершившегося чемпионата Украины. Сейчас футболист продолжает восстанавливаться после травмы и остается скромным, самокритичным и голодным к игре.

- Думаю, ты согласишься, что завершившийся сезон получился лучшим в твоей карьере. Как считаешь, что стало ключевым фактором такого прорыва?

- Объяснение простое – мне начали доверять и я начал играть.

- По сравнению с прошлым сезоном, часть которого ты также провел в Десне, для тебя что-то изменилось – позиция, роль, функции? Или тот период получился ознакомительным и адаптационным?

- Сложно сказать однозначно. Первые полгода я был игроком ротации, то играл, то не играл. Возможно, адаптация и заняла некоторое время.

- Прошлым летом ходили слухи, что ты мог оказаться в другой команде, что можешь сказать по этому поводу?

- В Днепре-1?

- Тебе виднее.

- Да, была такая вероятность. Но я в тот момент переговорил с главным тренером (Десны – Александром Рябоконем – прим.автора) и мы решили, что я остаюсь в команде и буду играть.

- Получается, решение было правильным.

- Да, однозначно.



- Какой матч завершившегося сезона вышел лучшим для тебя?

- Много было хороших матчей, не считая концовку сезона, которую мы смазали. Очень хорошей вышла игра против Динамо в Киеве, когда мы пропустили только в конце и сыграли вничью 1:1.

- А лично для себя можешь отметить какой-то матч особенно, быть может, после которого хотелось на память забрать себе мяч?

- Когда забирают мяч, это три надо забить (смеется). Да и у нас в чемпионате мяч еще никто не отдаст, нужно будет потом платить за него.

- Две ничьи с Динамо, одна с Шахтером, победа над Зарей – серьезные результаты в матчах с топ-тремя командами чемпионата. Как-то по-особенному настраивались на встречи с такими соперниками?

- Многие игроки Динамо говорили, что, когда Луческу возглавил команду, он сказал им, что чемпионство завоевывается не в матчах с соперниками, которые находятся вверху, а с теми, кто располагается ниже тебя. Потому что, в том числе, их намного больше. К примеру, мы проиграли два раза Львову – вот, пожалуйста, уже не досчитались шести очков. Особенно первое поражение от них очень обидное. Мы раз тридцать пробили по воротам, но проиграли.

- То есть этот матч считаешь худшим для Десны в завершившимся сезоне?

- Он, кстати, был лучшим – по всем статистическим показателям, по ударам, созданным моментам, но мы проиграли 0:1.

- Что, на твой взгляд, стало решающим в неудачном заключительном отрезке сезона команды, что привело к проигранной путевке в еврокубки?

- Честно, мне тяжело ответить, потому что я мало находился с командой в этот период из-за травмы. Очень обидно, что все так закончилось.

- Многие связывают этот фактор с твоей травмой и травмой Будковского.

- Это люди смотрят на совпадение – мы не играли и результатов не было. Но я не могу сказать, что команда не побеждала, потому что меня не было.

- У Десны статистически наихудшая реализация моментов в УПЛ: показатель xG более 48 (это третий показатель чемпионата), а забитых голов – 38. С чем связано то, что мало забивали?

- Видимо, с нашим мастерством. И с нефартом, наверняка, тоже. Тот же матч со Львовом, я его забыть не могу! – сколько мы создали, сколько били с метра и не забили. Или вот играли дома с Днепром-1, тоже имели кучу моментов. А еще заметил такую тенденцию – в матчах, которые мы проиграли – вратари соперников проводили свои лучшие игры, ловили кураж. То есть мы создавали немало, но никак не могли забить достаточно голов, чтобы победить. Вроде как дело не совсем в нас.

- Десна забила много голов со стандартов. Многие называют вашу команду лучшей в УПЛ по стандартам. Вы действительно как-то по-особенному отрабатываете подобный элемент?

- Да, много работаем над этим компонентом. Также, думаю, это зависит еще и от игроков, у нас достаточно рослая команда, все ребята напористые, которые борются на стандартах до конца. Даже могут голову себе разбить, как Макс Имереков Андрею Гитченко, но забьют гол.

- В твоих предыдущих командах этому уделялось меньше внимания?

- В Шахтере при Фонсеке тоже много работали над стандартами.

- Твоя травма. Объясни, что случилось в том эпизоде и почему она выбила тебя на такой долгий срок?

- Леха Гуцуляк прострелил чуть назад и нужно было растянуться, чтобы достать мяч. А это уже был конец матча, мышцы были уставшими, плюс получилось такое движение, что вес всего тела пришелся на заднюю мышцу, сделал нестандартное движение и услышал щелчок. Я сразу понял, что это не десять дней на восстановление. Даже по моей реакции было видно, что я понял, что вылетел на месяц или, возможно, пропущу всю концовку чемпионата.

- Что помогло справиться со случившимся эмоционально, ведь в тот момент ты был на пике формы?

- Первый день, когда домой приехал, был очень подавлен. А потом жена и дети помогли перестроиться. Важно осознавать, что травмы – часть футбола. И если каждую травму сильно переживать морально, то можно и другие болезни заработать. Семья помогла абстрагироваться.

- Тем более, семья у тебя недавно пополнилась…

- (смеется) Да! Я этому очень счастлив!

- В течение сезона многие высказывали мнение, что ты мог бы помочь сборной Украины. Скажи откровенно, ожидал вызова?

- Была маленькая надежда, но я особо не рассчитывал.

- Почему?

- Все же видят, что из других команд, кроме Шахтера и Динамо, футболистов практически не вызывают.

- Не думал о том, что как в случае с Буяльским, когда Шевченко объяснил, что, учитывая его амплуа, в сборной попросту нет как таковой позиции "десятки"?

- Я не играю именно десятого номера. Я не стою на месте и не отдаю с места передачи, как Озил. Я люблю движение, я люблю свободные зоны, я ищу постоянно мяч.

- Ты говорил, что центрфорвард все же не твое.

- Да. Я могу сыграть там, если команде нужно, но мне тяжеловато там. К примеру, Фил Будковский хорошо ведет борьбу за мяч, мне это дается тяжелее. Мне комфортнее в центре или немного левее.

- Как можешь оценить сезон для Десны?

- Сам часто об этом думаю. Сезон складывался очень удачно, у нас не было особых провалов. Даже в поражении от Шахтера 0:4 выглядели достойно. Столько пропустили, потому что побежали отыгрываться после первого пропущенного. По счету матч провальный, но по игре – точно нет. Тоже имели пару моментов, чтобы забить. Также было много хороших матчей. С тем же Шахтером дома, когда они в конце отыгрались (2:2). В общем, сезон получился смазанным.

- По сравнению с предыдущим, когда вы финишировали четвертыми, этот хуже?

- Я бы так не сказал. По итоговому месту – хуже, но в плане игры, как мне кажется, мы очень прибавили. В позиционной игре больше стали контролировать мяч, создавать моментов, доминировать. Начали играть более разносторонне, а не только через фланги.

- Невыход в еврокубки – это провал?

- Думаю, если учитывать, что все игроки и руководство говорили о третьем месте, а заняли шестое, то да, это невыполнение задачи.

- Матч с Вольфсбургом стал для тебя дебютом в еврокубках. Как оценишь этот момент?

- Вот, кстати, даже если его брать во внимание – с шестидесятой минуты мы играли в меньшинстве, но достойно играли и могли сравнивать счет. Уверен, этот опыт, первый для всей команды, стал очень важным.

- Как сейчас здоровье и когда завершится процесс восстановления?

- Вроде бы, все нормально, восстановление на финишной прямой.

- То есть ты в отпуске, но продолжаешь работать?

- (улыбается) Так получается, что я уже третий отпуск работаю над восстановлением после травмы. Кстати, в прошлый раз играли с Александрией в конце сезона, мне на ногу упали так, что нога была нереально опухшая, еще и сотрясение получил. И в этот раз с Александрией играли в конце сезона – снова травма.

- Как мстить собираешься?

- Да уже не знаю, как мстить им. Уже, кажется, пять голов им забил. Получается, я их наказываю, а они меня.

- Какие планы на отпуск?

- Сейчас пока занимаюсь восстановлением в Киеве, потом полетим с семьей на отдых и там продолжу заниматься.

- Когда Десна должна приступать к работе?

- Пока нет информации.

- Учитывая твою игру в этом сезоне, к тебе явно существует интерес со стороны других клубов, есть ли какая-то вероятность, что новый сезон ты начнёшь в другой команде?

- Есть какие-то разговоры об интересе ко мне, но сейчас ничего озвучить не могу.

- А у тебя самого какие желания в клубной карьере: оказаться в более сильной команде Премьер-лиги, оказаться за границей, хотя такой опыт у тебя уже был…

- У меня есть, наверное, немного странное желание – попробовать свои силы в США в МЛС.

- Даже сейчас?

- Даже сейчас! Если будут такие предложения, готов рассмотреть.

- А кроме МЛС?

- Мечтаю поиграть в Испании. Но я адекватно оцениваю шансы и понимаю, что из Десны тяжело попасть в Примеру.

- Что ждёт Десну в межсезонье? Много изменения будет?

- Лучше этот вопрос задавать руководству.



- Несколько лет назад много говорили о том, что уровень чемпионата Украины не просто упал, а достиг дна. Как оценишь уровень турнира сейчас?

- Мне кажется, этот сезон был самым интересным за последние много лет. Специфика большинства команд в Премьер-лиге – играть на результат, главное не забить, а не пропустить, очень много силовой борьбы, постоянно персонально против тебя играют, не дают свободы действия. Из-за этого нет зрелищности, потому что команды все закрываются.

- Но прогресс есть?

- Конечно. Даже по тому, что чемпион изменился. Такие клубы как Заря и Десна начали тратить деньги на покупку игроков. Да и в другие команды приезжают более-менее неплохие легионеры.

- На твой взгляд, чего не хватает, чтобы уровень был выше? Больше конкурентоспособных команд, качественных стадионов, крутых легионеров, болельщиков…

- Денег! Денег и инфраструктуры! Вот смотри, я так считал, в Будапеште шесть стадионов, на которых можно еврокубки принимать. А у нас какая команда не выйдет в еврокубки, то либо «Арена Львов», либо Киев. Важно улучшать инфраструктуру. Строить стадионы в каждом регионе, по 10-15 тысяч. И посещаемость улучшится, и уровень футбола вырастет.

- Получается, вопрос в собственниках клубов?

- Президенты должны вкладывать деньги, но и государство должно думать об этом. Чтобы если бизнесмен начнет инвестировать в клуб, у него должен быть какой-то плацдарм – качественный стадион, тренировочные поля, и он мог от этого отталкиваться. Ведь самостоятельно построить новый стадион – это очень дорого.

- Практически в каждом туре УПЛ футболисты, тренеры и руководители клубов много жалуются на арбитров. Как ты оценишь уровень арбитража в нашем чемпионате?

- Я вообще к судьям отношусь толерантно, это люди, которые тоже имеют право на ошибку. Но сейчас появился VAR, а они все равно почему-то ошибаются.

- VAR – это добро или зло для футбола?

- 50 на 50. Мы играли с Днепром-1, я бил по воротам, мяч попал Дугласу в руку, судья пять минут смотрел VAR, а компенсировал четыре. Я специально засекал. Еще и пенальти не назначили, хотя там мяч летел в ворота и явно попал в руку. Вот тебе и VAR. Или, к примеру, момент в динамике кажется обычным, максимум – желтая карточка, а повторы они смотрят на замедленном повторе, когда стык может выглядеть жутко, за что сразу красная. VAR должен давать арбитру преимущество в определении справедливости, но зависимости от него быть не должно.

- Если в целом подводить итоги завершившегося сезона УПЛ, что выделишь?

- Возвращение Луческу и чемпионство Динамо – главное событие, Кулач – лучший бомбардир.

- Динамо тебя удивило?

- Да. У них те же игроки, которые в прошлом сезоне чуть не заняли четвертое место, а в этом так уверенно выиграли чемпионат. Пример того, когда фактор тренера очень многое решает.

- Назови нескольких игроков сезона по версии Андрея Тотовицкого?

- Сразу могу назвать Шапаренко. Мне кажется, у нас немного похож стиль игры, за счет дриблинга. Он очень сильно прибавил, ведет игру Динамо, он очень активен. Мне очень нравятся футболисты, которые нацелены на атаку. Он – "восьмой номер", но играет в атаку, создает опасность, рискует. И Кулача, конечно, отмечу. Он всегда был хорошим нападающим. Ему не нужно всю игру быть активным с мячом, он футболист, который будет иметь момент и реализует его.

- А в какой футбол играет Десна?

- Не сказал бы, что мы много контролируем мяч или сильно закрываемся. У нас разносторонний футбол. Можем и владеть инициативой, можем умышленно отдать инициативу и ловить на контратаках.