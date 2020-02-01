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Football.ua продолжает рассказывать о лучших футболистах украинской Премьер-лиги прошлого сезона.

Мы уже определили лучшего вратаря и четверку защитников. Пришло время назвать имена лучших полузащитников.

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучший вратарь

Награды сезона УПЛ-2020/21: лучшие защитники

Сегодня мы определим сразу двух лучших центральных полузащитников и одного атакующего.

Варианты центральных полузащитников: Алан Патрик (Шахтер), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук (Динамо), Дмитрий Иванисеня (Заря), Александр Пихаленок (Днепр-1)

Центральный полузащитник, выбор Football.ua: Алан Патрик

Хавбек Шахтера Алан Патрик в прошлом сезоне был на своем уровне. По показателю Instat Index он входит в число лучших игроков всей УПЛ. Сезон-2020/21 бразилец в отличии от многих своих партнеров по команде мог бы занести себе в актив, если бы не командные провалы на всех фронтах. Лично к нему у болельщиков донецкого клуба должно быть меньше всего претензий. Алан Патрик проделывал очень много созидательной работы в каждом матче и не просто так стал лучшим ассистентом УПЛ. Он всегда искал варианты обострять игру. На его счету в среднем 1,9 ударов по воротам соперника за игру, 1,86 ключевых передач и 5 обводок с эффективностью в 70%. Никто из вышеперечисленных полузащитников даже близко не находится около этих цифр. Конечно, у игрока есть перекос в сторону атакующих действий, процент выигранных единоборств 55%, в том числе катастрофические 30% выигранной верховой борьбы красноречиво говорят нам об этом. Потому Патрик максимально комфортно чувствовал себя в паре со Степаненко. Когда начались проблемы со здоровьем у Тараса, то начались и проблемы с балансом в центре поля у Шахтера.

Альтернативный вариант: Сергей Сидорчук (Динамо)

Перед стартом сезона были сомнения в том, что Сидорчук станет незаменимым игроком стартового состава. У Хацкевича Сидорчук не играл, у Михайличенко с переменным успехом. Зная о любви Мирчи Луческу к более быстрым и мобильным полузащитникам, которые быстро работают с мячом, казалось, что Сидорчука ждет прозябание на скамейке запасных. Но по итогу все вышло иначе. Сидорчук был настоящим капитаном и лидером своей команды. В трудную минуту не боялся брать на себя ответственность. Чего только стоит гол в тяжелом матче против Зари, который снял все вопросы о победителе. Также можно вспомнить интервью Николая Шапаренко, где он говорил о том, что ему в центре поля много помогает и подсказывает Сидорчук, а потому он сам чувствует себя гораздо увереннее рядом с ним.

Варианты центральных полузащитников: Николай Шапаренко (Динамо), Майкон (Шахтер), Оливье Тилль (Ворскла), Андрей Богданов (Колос), Анатолий Нуриев (Минай)

Центральный полузащитник, выбор Football.ua: Николай Шапаренко

Николай Шапаренко в прошедшем сезоне стал самым настоящим открытием. У Хацкевича этот футболист лавировал между первой командой и дублем, у Михайличенко также не имел железного места в составе. Помнится, как перед стартом сезона с приходом Луческу многие эксперты предрекали, что Шапаренко может отправится в аренду, ибо не будет получать много игрового времени в Динамо. На деле получилось все иначе. Румынский специалист полностью уверовал в Шапаренко и нашел ему позицию гораздо глубже, чем его использовали ранее. Рядом с Сидорчуком Николай расцвел и заиграл новыми красками. Он был лучшим в составе Динамо в продвижении мяча. Его резкость в работе с мячом и правильные решения по развитию атак с каждым матчем все больше восхищали болельщиков. Единственное, что пока еще не достает этому молодому игроку – это стабильности. Потрясающие яркие матчи сменялись откровенно серыми и невзрачными. Также есть вопрос к психологической устойчивости игрока. Но в любом случае, Николай за один сезон сделал шаг от перспективного молодого футболиста до одного из лучших хавбеков страны.

Альтернативный вариант: Анатолий Нуриев

Сложно представить, как в альтернативном варианте мог оказаться игрок команды, которая заняла последнее место и вылетела. Но давайте не будем забывать, что Анатолий Нуриев, действуя в центре полузащиты забил 10 голов в УПЛ. Насколько вы можете понять, то забивать за Минай и за Динамо или Шахтер – это две большие разницы. Для тех, кто видел хотя бы несколько матчей Миная, не станет удивительным такой выбор. Некоторые игры Нуриев вытащил для своего клуба в одиночку.

Варианты атакующих полузащитников: Виталий Буяльский (Динамо), Андрей Тотовицкий (Десна), Кирилл Ковалец (Александрия), Владлен Юрченко (Заря), Артем Бондаренко (Мариуполь)

Атакующий полузащитник, выбор Football.ua: Виталий Буяльский

Объяснять, почему же наш выбор пал на атакующего полузащитника киевского Динамо нет никакого смысла. Буяльский – самый настоящий мотор команды Луческу. Своими постоянными передвижениями, перемещениями между линиями, забеганиями в полуфланги и оттяжками во фланг он нагонял ужас на команды соперника. Умение Буяльского чувствовать тайминги и правильно вбегать в нужные зоны – то качество, которым обладают не так много футболистов в УПЛ. Тем больше удивления вызывают решения Андрея Шевченко не вызывать игрока в состав национальной команды. Своим ударным финишным отрезком он все же заставил тренерский штаб сборной включить его в расширенную заявку на Евро-2020.

Альтернативный вариант: Андрей Тотовицкий

В этом сезоне Десна целиком и полностью зависела от игры Тотовицкого в центре поля. Андрей записал на свой счет 9 голов и 5 голевых передач. Когда на поле был Тотовицкий, то Десна в атаке выглядела ярко, многогранно и динамично. Как только футболиста не было в основном составе, то атакующую игру черниговцев просто-таки хотелось "обнять и плакать".

Чтобы не быть голословными, то давайте посчитаем количество набранных очков Десной без этого игрока. Андрей отыграл 19 матчей из 26. 7 игр Десна провела без него. Из них выиграла только 1 матч, 3 сыграла вничью и 3 проиграла. С Тотовицким Десна набрала 32 очка из своих 38. Неудивительно, что "северяне" катастрофически провалились на финишной прямой в борьбе за еврокубки. В 21-м туре в матче против Александрии на последней минуте матча Тотовицкий забил гол и получил в том эпизоде травму. С 22-го тура Десна играла без него – дважды сыграла вничью против Ворсклы и Колоса и проиграла Минаю, Львову и Мариуполю.