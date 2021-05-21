Украина

Семь футболистов донецкого клуба претендуют на данную награду.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о старте традиционного опроса среди болельщиков, чтобы определить лучшего футболиста минувшего сезона в стане "горняков".

В список номинантов попали семь игроков, становившееся лучшими в Шахтере по итогам месяца.

Так, конкурировать за награду лучшего в сезоне будут Тете (октябрь, ноябрь), Анатолий Трубин (декабрь, апрель), Виктор Корниенко (сентябрь), Жуниор Мораес (август), Марлос (февраль), Манор Соломон (март) и Тарас Степаненко (май).

Football.ua предлагает своим читателям также пройти независимое голосование, чтобы определить лучшего футболиста донецкого Шахтера в сезоне-2020/21.

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