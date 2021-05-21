Украина

Роберто Де Дзерби хочет забрать с собой в донецкий клуб как Локателли, так и Марлона.

Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби хочет забрать вместе с собой в Шахтер двух футболистов итальянского клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Речь идет о полузащитнике Мануэле Локателли и центральном защитнике Марлоне из Бразилии.

По информации источника, в 23-летнем итальянце также заинтересован туринский Ювентус, однако донецкий Шахтер готов предложить за него 30-35 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что самому Локателли "горняки" готовы платить три миллиона евро в год, предоставив при этом контракт на пять лет.