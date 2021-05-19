"Горняки" хотят подписать итальянского полузащитника.
Мануэль Локателли, getty images
19 мая 2021, 21:24
Шахтер ввиду возможного назначения Роберто Де Дзерби активно интересуется футболистами Сассуоло.
Так, в число целей донецкой команды входит итальянский полузащитник Мануэль Локателли.
Как сообщает Calciomercato, "горняки" предложили футболисту контракт на пять лет и зарплату три миллиона евро в год.
В текущем сезоне Мануэль Локателли провел в футболке Сассуоло 33 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить четыре гола и отдать три результативные передачи.
Напомним, что на итальянского полузащитника также претендуют представители чемпионата Англии — Манчестер Сити и Арсенал.