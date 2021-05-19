Украина

"Горняки" хотят подписать итальянского полузащитника.

Шахтер ввиду возможного назначения Роберто Де Дзерби активно интересуется футболистами Сассуоло.

Так, в число целей донецкой команды входит итальянский полузащитник Мануэль Локателли.

Как сообщает Calciomercato, "горняки" предложили футболисту контракт на пять лет и зарплату три миллиона евро в год.

В текущем сезоне Мануэль Локателли провел в футболке Сассуоло 33 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить четыре гола и отдать три результативные передачи.

Напомним, что на итальянского полузащитника также претендуют представители чемпионата Англии — Манчестер Сити и Арсенал.