Украина

На президента Олимпика также наложили штраф и добавили к наказанию пять лет условно.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по делу относительно поведения президента донецкого Олимпика Владислава Гельзина после поединка 17-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера.

Тогда функционер выступил в прямом эфире телеканалов Футбол 1/2/3, когда ворвался в послематчевое интервью экс-главного тренера Олимпика Юрия Калитвинцева и использовал нецензурную лексику в адрес главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Перед этим функционер врывался в судейскую комнату в перерыве матча, что запрещено делать.

"УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с Шахтером".

"Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция — 5 лет", — заявил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в программе Футбол NEWS.

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