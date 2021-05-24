Украина

Экс-голкипер Зари нашел новое место работы.

Сегодня, 24 мая, cтало известно, что Никола Василь покинул Зарю на правах свободного агента.

Долго без работы голкипер не оставался. О его трансфере объявил немецкий Санкт-Паули, выступающий во Второй Бундеслиге.

"Всегда снова хотел оказаться в Германии. Хочу играть как можно чаще и сделаю все для успеха нового клуба", — прокомментировал Василь свой переход.

В составе Зари Василь провел 25 матчей, в которых пропустил 19 голов и 13 раз отстоял на ноль.