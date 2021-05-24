Экс-голкипер Зари нашел новое место работы.
Никола Василь, фк заря
24 мая 2021, 14:29
Сегодня, 24 мая, cтало известно, что Никола Василь покинул Зарю на правах свободного агента.
Долго без работы голкипер не оставался. О его трансфере объявил немецкий Санкт-Паули, выступающий во Второй Бундеслиге.
"Всегда снова хотел оказаться в Германии. Хочу играть как можно чаще и сделаю все для успеха нового клуба", — прокомментировал Василь свой переход.
В составе Зари Василь провел 25 матчей, в которых пропустил 19 голов и 13 раз отстоял на ноль.