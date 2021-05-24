Украина

Голкипер Зари Никола Василь объявил об уходе из клуба.

Контракт Василя с Зарей подошел к концу и он покидает Украину.

"После двух замечательных лет пора прощаться. Здесь я испытал много счастья и успехов, много прекрасных моментов и завел много друзей. Я никогда не забуду эти два года и всегда буду рад их вспоминать. Но сейчас время для новых вызовов и новой страницы в моей карьере", — написал вратарь в соцсетях.

"Спасибо всем игрокам, людям из клуба и большое спасибо болельщикам, которые оказали мне огромную поддержку. Я всегда выкладывался на все 100% и всей душой играл за клуб, буду продолжать болеть и надеюсь, что Заря добьется еще больших успехов".

Ранее сообщалось, что Василь может продолжить карьеру в Санкт-Паули.