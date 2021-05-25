Украина

Football.ua рассказывает о том, что ждет каждую из команд.

По итогам очередного розыгрыша чемпионата Украины определились все участники еврокубков от нашей страны в следующем сезоне.

Динамо и Шахтер сыграют в Лиге чемпионов, Заря — Лиге Европы, а Колос и Ворскла попробуют свои силы в новом турнире (нет, не Суперлиге) — Лиге Конференций.

Лига конференций

Как мы уже сказали, в этом турнире у Украины будут два представителя. Обе команды уже имеют еврокубковый опыт и постараются попасть в групповую стадию турнира.

Ворскла Полтава (второй раунд квалификации)

Первой украинской командой, которая начнет еврокубковое приключение станет полтавская Ворскла. Для попадания в групповую стадию турнира полтавской команде необходимо будет преодолеть барьер из трех соперников.

Во втором, где и стартует Ворскла, — Базель, Гент, Астана, Фейеноорд, Карабах, АЕК, ПАОК, Мольде, Сивасспор и другие. Нельзя сказать, что соперники непроходимые, но будет очень трудно.

У команды Максимова довольно высокие шансы получить статус сеяной команды и получить менее сложного оппонента. Если полтавчанам удастся преодолеть второй раунд, то дальше они могут встретиться с Андерлехтом, ЛАСКом, Пасуш Феррейра, Витессом, Рубином, Трабзонспор и другими.

В последнем перед групповой стадией турнира раунде сыграют 34 клуба, где Ворскле могут попасться даже Рома, Тоттенхэм, Вильярреал, Ренн и Унион.

Дата жеребьевки: 16 июня

Дата первого матча: 22 июля

Колос Ковалевка (третий раунд квалификации)

Колос, в свою очередь, благодаря более высокому месту начнет участие в турнире с третьего раунда, где, как мы уже говорили, будут участвовать Андерлехт, ЛАСК, Пасуш Феррейра, Витесс, Рубин, Колос, Трабзонспор.

Шансов быть сеяным у украинской команды не так много, но они есть. Для этого нужно, чтобы как минимум девять команд с более высоким рейтинг покинули розыгрыш турнира.

Подопечные Руслана Костышина в прошлом году попробовали себя в еврокубках и явно не собираются останавливаться на достигнутом. К тому же, будет отличная возможность получить бесценный опыт игры с сильными оппонентами.

Дата жеребьевки: 19 июля

Дата первого матча: 5 августа

Лига Европы

Заря Луганск (плей-офф раунд квалификации)

Единственным представителем Украины в Лиге Европы станет Заря. И если в прошлом сезоне луганчане сразу бы попали в групповой этап турнира, учитывая третье место в чемпионате Украины, то сейчас им для этого придется сыграть один квалификационный раунд.

Сразу отметим, что без еврокубков Заря не останется. В случае проигрыша в двухматчевом противостоянии, команда Виктора Скрипника сразу же попадет в групповой этап Лиги конференций.

Система жеребьевки довольно запутанная, но наиболее вероятно, что Заре придется играть с кем-то из списка: Ференцварош, Шкендия, Марибор, Слован Братислава, Динамо (Тбилиси), Рапид (Вена). Опять же, со всеми можно играть, но ни с кем не будет просто.

Заря несколькими годами ранее приучила, что умеет радовать украинских болельщиков в Лиге Европы, а потому хочется, чтобы подобная тенденция вернулась.

Если все сложится удачно, то луганчан с большой долей вероятности ждет третья корзина, а среди соперников точно могут попасться Лион, Наполи, Байер, Лацио, Брага, Айнтрахт Ф, Лестер, Локомотив, Марсель.

Дата жеребьевки: 2 августа

Дата первого матча: 19 августа

Лига чемпионов

В Лиге чемпионов, как и в Лиге конференций, у нас будет представлено две команды — Динамо и Шахтер.

Шахтер Донецк (третий раунд квалификации)

"Горняки" не смогли добыть очередное чемпионство по итогам минувшего сезона и теперь им придется потрудиться, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов, куда они ранее попадали напрямую.

Шахтер стартует в турнире уже с новым тренером с третьего раунда квалификации, Кроме донецкого клуба с этой стадии также будут начинать играть и бронзовые призеры чемпионатов Франции (Монако) и Португалии (Бенфика), а также вице-чемпионы России (Спартак) и Бельгии (Генк).

Правда, если Манчестер Юнайтед одержит победу в Лиге Европы, то Монако отправится прямиком в групповой этап Лиги чемпионов, Бенфика точно будет сеянной, а со Спартаком "горняки" будут разведены. Из вариантов точно остается Генк.

Также соперниками украинского клуба смогут стать серебряные призеры чемпионатов Нидерландов (ПСВ), Турции (Галатасарай), Австрии (Рапид), Дании (Мидтьюлланд) и Чехии (Спарта).

Также оппонентом дончан могут стать серебряные призеры чемпионатов Нидерландов, Турции, Австрии, Дании, Чехии и шотландский Селтик, если те смогут пройти второй раунд квалификации.

Шахтер гарантированно будет сеяным при жеребьевке третьего раунда квалификации и плей-офф, так как имеют самый высокий рейтинг среди всех команд, которые туда вышли.

Если Шахтер выйдет в групповой этап, то там команда будет находиться в третьей корзине.

Дата жеребьевки: 19 июля

Дата первого матча: 3-4 августа

Динамо Киев (групповой раунд)

Чемпион же Украины начнет свой еврокубковый путь в новом сезоне с группового этапа Лиги чемпионов, куда он попал благодаря победе в УПЛ.

Несмотря на то, что рейтинг у киевлян значительно хуже, чем у Шахтера, они тоже могут угодить в третье корзину.

Однако это случится только при очень удачном стечении обстоятельств, ведь команд с более высоким рейтингом хватает.

Если Динамо все-таки окажется в последней корзине, то сложнейшей группы не миновать, а если в третьей, то избежит встречи с Аяксом, РБ Лейпциг, Аталантой и другими.

Дата жеребьевки: 26 августа

Дата первого матча: 14-15 сентября