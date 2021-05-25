"Горняки" обзавелись новым главным тренером.
Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби, фк шахтер
25 мая 2021, 18:05
Официальный сайт Шахтера сообщает, что 41-летний итальянский специалист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона.
В донецком клубе Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру, который проработал в Украине два года.
Это будет первый опыт работы Де Дзерби за пределами Италии. Ранее он возглавлял Сассуоло, который при нем заметно прогрессировал и боролся за еврокубки, а до этого менеджер работал в Беневенто, Палермо, Фоджи и Дарфо Боарио.
В ходе двухдневного визита Де Дзерби ознакомится с тренировочным комплексом "горняков" в Святошино и НСК Олимпийский, где команда проводит свои домашние матчи.
Итальянец стал 34-м главным тренером в истории Шахтера.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби определился с тренерским штабом, который будет помогать ему в Шахтере.