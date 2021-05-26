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Насколько взаимовыгодным получится сотрудничество итальянского специалиста и украинского клуба?

Смена тренерских штабов – это всегда баланс между риском и новыми возможностями. Шахтер сейчас находится на пороге нового этапа своего развития. Не смотря на молодость (41 год) и отсутствие трофеев Роберто Де Дзерби уже успел сделать себе имя одного из самых перспективных тренеров не только в итальянском, но и в европейском футболе. Постараемся разобраться в степени рисков и конкретизировать, обладателями, каких именно возможностей стали дончане. Для этого необходимо проанализировать систему и принципы игры Де Дзерби и примерить их на имеющиеся характеристики Шахтера.

Итальянский специалист был креатурой Дарио Срны, который, судя по всему, сделал от себя все возможное, чтобы этот трансфер состоялся. На фоне бездарных потерь Тайсона и Коваленко, а чуть ранее Факундо Феррейры и Бернарда, а также подписание достаточно ограниченного в своем потенциале Луиша Каштру, сделка с Де Дзерби выглядит неожиданным и громким успехом трансферной политики клуба.

Разумеется, само появление итальянца на посту главного тренера "горняков" не гарантирует ни успеха, ни прогресса. По крайней мере, если мерить уровень тренерской деятельности результатом. Но, с точки зрения стилистики, соответствия игровых принципов тренера и команды – Де Дзерби практически идеально подходит Шахтеру.

Независимо от статуса и ресурсов клуба, команды Роберто всегда играли с позиции силы, через контроль мяча. У Де Дзерби есть своя устоявшаяся, но постепенно эволюционируемая модель игры, структура, которой связана короткими и средними передачами. Комбинационный, атакующий футбол Сассуоло достаточно эффектен. В высоком уровне специалиста могут сомневаться лишь люди, которые не смотрят итальянский футбол. Разумеется, его рано относить к топ-тренерам. Де Дзерби только в начале своего профессионального пути и впереди у него еще множество испытаний. Период в Шахтере – одно из них. В Сассуоло его тренерский штаб выжал из команды максимум. Для того, чтобы на дистанции конкурировать с более статусными клубами первой семерки "нероверди" необходимы кадровые усиления.

Шахтер и Де Дзерби – взаимовыгодный проект. Специалист должен добавить "горнякам" интенсивности, агрессии, ментальной и стратегической скоростей и главное – наверняка улучшит проактивные методы обороны команды, а именно прессинг и контрпрессинг. Помимо богатого тактического багажа, Де Дзерби привезет в новую команду и свой менталитет. Харизматичный специалист не лезет за словом в карман. Он честен и с окружающими, и что еще важнее — с собой. Это очень важный момент для Шахтера. Он не путает черное с белым и не прикрывается оттенками.

Не секрет, что новый наставник серебреных призеров чемпионата Украины сторонник идей Хосепа Гвардиолы и Марсело Бьелсы. Кстати, в свое время он у обоих был на стажировке. Логично, что Роберто начинал свою тренерскую деятельность с базовых схем – 4-3-3 и 3-4-3. Теоретически, для позиционной игры в атаке эти структуры являются оптимальными, так как создают более благоприятные условия для создания треугольников в конструктивной и осуществления контрпрессинга в деструктивной фазах игры.

В Сассуоло, со временем Де Дзерби перешел на структуру 4-2-3-1. Более основательный билд-ап и наличие двух опорных полузащитников положительно сказались на надежности обороны. При этом, принципы игры Роберто не пострадали. Небольшой уклон в пользу рациональности в следующем сезоне позволил подняться с итогового двенадцатого на восьмое место.

На сегодняшний день рабочим инструментом Де Дзерби является именно схема 4-2-3-1. Велика вероятность, что в Шахтере итальянец будет ставить игру вокруг этой конструкции. При Мирче Луческу, а позже и Пауло Фонсеке долгие годы данная конструкция была базовой в донецкой команде. Поэтому, с ее интеграцией проблем быть не должно. Вполне вероятно, что новый тренерский штаб на сборах и на стартовом отрезке сезона будет экспериментировать с формациями. Скорее всего, "горняки" вернутся к схеме с двумя опорными и условной десяткой, но нельзя исключать и два альтернативных варианта ведения игры – 4-3-3 и даже 3-4-3 (3-4-2-1, менее вероятно — 3-4-1-2), любая из которых, при определенных обстоятельствах может стать базовой.

На данном этапе гораздо больше оснований анализировать основные принципы игры Сассуоло Де Дзерби, реализуемые в структуре 4-2-3-1. Сразу отметим, что в отличие от Маурицио Сарри, его молодой итальянский коллега не ограничивается узким выбором исполнителей, а напротив, приветствует ротацию, разумно задействуя в течение сезона до тридцати игроков. Этот факт делает наш выбор оптимального стартового состава Сассуоло весьма условным. Фамилии на макете поля не имеют принципиального значения, главное — роли и функции игроков на определенных позициях в разных фазах игры.

У структуры Де Дзерби 4-2-3-1 есть свои оригинальные особенности, которые отличают ее от варианта с классическими функциями игроков на определенных позициях. В первую очередь это касается фланговых защитников. В первой фазе позиционной атаки, то есть в процессе билд-апа фулбеки не поднимаются по флангу вверх и не создают атаке ширину.

Крайние защитники остаются на своей трети поля и принимают активное участие в коротком розыгрыше мяча. В принципе, технические возможности Исмаили, Корниенко и Додо достаточно высоки и эти игроки "Шахтера" должны безболезненно адаптироваться к новым требованиям.

Вот так выглядела структура билд-апа Сассуоло при Де Дзерби. С учетом вратаря в ней задействованы семь футболистов. Математически ее можно интерпретировать, как 2-4. Это максимально осторожный вариант начала атаки. Пара центральных защитников занимает позиции у боковых линий штрафной площади, фулбеки находятся на уровне опорных полузащитников. Атакующий центральный полузащитник занимает позицию между группами атаки и обороны, а вингеры создают ширину.

Для Де Дзерби крайне важно начинать позиционные атаки коротким розыгрышем от ворот. Он не приемлет прямые удары от ворот и слепые выносы. Главная задача игроков, задействованных в билд-апе – заставить оппонентов идти в прессинг, выдернуть соперников из их исходных позиций, тем самым максимально деформировав их структуру в позиционной обороне. Очевидно, что технико-тактическим приемам, которые задействованы в подобных розыгрышах уделяется большое внимание в тренировочном процессе.

После успешной провокации соперника на прессинг, игроки Сассуоло оперативно находят открытый вектор для длинной передачи, в идеале низом, на футболиста группы атаки, каждый из которых также внимательно следит за движением мяча и ищет вектор для возможного перевода мяча в следующую стадию атаки.

Отрезав группу игроков команды соперника от линии мяча, Сассуоло стремился к быстрому развитию атаки в последующих ее фазах. Быстрое обострение необходимо для того, чтобы воспользоваться кратковременно более разряженным пространством.

Если соперник не идет в прессинг, тогда через короткие передачи команда продвигает мяч во вторую треть поля, сохраняя при этом свою структуру.

В структуре Сассуоло у Де Дзерби была ключевая фигура в построении атак – центральный полузащитник Локателли. У Шахтера нет исполнителя с такими технико-тактическими характеристиками. Ходят слухи, что донецкий клуб готов побороться за трансфер Локателли, но, похоже, что это чья-то бурная фантазия. С трудом верится, что клуб, который бесплатно расстается со своими игроками основы, готов за одного новичка заплатить примерно половину своего годового бюджета. Трансферный ценник на Локателли – 35 млн евро.

У Шахтера есть игроки, которые видят поле и владеют качественным средним и длинным пасом, к примеру — Степаненко, Алан Патрик, Матвиенко. Именно они и будут исполнять диагональные и продольные переводы. Допускаю, что организаторские функции Локателли в Шахтере будут поделены между Степаненко и вторым опорным (Алан Патрик или Майкон).

Даже со скромным по меркам итальянской Серии А кадровым потенциалом команда Де Дзерби регулярно удерживала статус лучшей в плане владения мячом. В среднем Сассуоло в прошедшем сезоне контролировал мяч 58,4% игрового времени. В условном рейтинге точных передач Сассуоло (87,8%) уступил лишь Юве. Обратите внимание на карту усредненных позиций в матче Сассуоло – Ювентус, а именно, на сколько выше была линия обороны команды Де Дзерби. Вертикальная компактность "нероверди" тоже показательна.

А это тепловая карта выездного для Сассуоло матча с Интером. Команда нового тренера Шахтера в противостоянии с чемпионами Италии совершила ровно 1000 касаний! Это аномалия. А теперь вспомните, как печально с контролем мяча в противостоянии с Интером было у Шахтера. В Киеве горняки совершили 632 касания и сделали 85 передач в финальную треть поля. В Милане – 572 касания, 68 передач в финальную треть. За два матча команда Каштру наиграла на 4 удара из пределов штрафной. Сассуоло только в одном выездном матча с Интером нанес 6 ударов из штрафной и совершил 331 передачу в третью зону.

Касательно активности в горизонтальных и вертикальных зонах, команда Де Дзерби в прошлом сезоне выглядели достаточно сбалансированной. Наблюдался небольшой уклон при развитии позиционных атак в сторону левого фланга, но заваливанием на один бок это не назовешь.

Еще одной из главных особенностей бывшей команды Де Дзерби является большое количество ударов из-за предела штрафной – 6 ударов за матч. Это один из лучших показателей в чемпионате Италии. Почти каждый второй удар Сассуоло наносит из-за штрафной. Разумеется, это требование тренера. Так что имеем все основания ждать появление тяжелой артиллерии у Шахтера.

Нужно отметить, что из вратарской площади, наоборот, Сассуоло меньше всех пробивало по воротам соперников – всего 5% от общего количества ударов. Это следствие стиля игры команды, которая редко использует кроссы и равнодушна к классическим фланговым атакам с последующими навесами.

Во второй фазе позиционных атак команда Де Дзерби с 2-4-1-3 перестраивалась на следующую структуру:

Локателли и Феррери часто менялись позициями, это положение не принципиально. Главный смысл трансформации в том, что на данной стадии вингеры сужаются, уходят в полупространства и, как правило, занимают позиции между линиями обороны соперника, а фулбеки поднимаются вверх.

Особенность данной структуры в создании двух условных ромбов из игроков групп обороны и атаки. Фланги на данной стадии контролируются фулбеками. Насыщение игроками центральной зоны, диагональные векторы между игроками создают условия для совершения комбинаций за счет коротких передач, создания ситуаций 2 в 1, игры на третьего, и при необходимости – осуществления эффективного контрпрессинга. Это один из важнейших аспектов в концепции Де Дзерби. И именно он больше всего необходим Шахтеру с его стремлением владеть мячом и поддерживать высокую линию обороны.

Как сказал, когда-то Юрген Клопп – контрпрессинг (в оригинале гегенпрессинг) это лучший плеймейкер. Что может быть лучше, чем поймать соперника в переходной фазе игры?

При быстром возвращении мяча Сассуоло быстро старался развернуть контратаку. В основном выход осуществлялся через продольный или диагональный пас на форварда или одного из атакующих полузащитников. На схеме – пример такой комбинации. Форвард Распадори быстро опускается в глубину, в то время, как остальная группа футболистов атакует пространство лицом к воротам оппонента. При этом, игроки Сассуоло очень хорошо, на "носовом платочке" разворачивались с мячом, не позволяя атаке терять динамику.

Любопытно, что в статистических показателях качества прессинга Сассуоло не является одной из лучших команд Серии А. "Нероверди" позволяли сопернику начинать розыгрыш от своих ворот и включали прессинг лишь, когда мяч оказывался на фланге. Касательно контрпрессинга – команда Де Дзерби имела лучшие показатели в лиге.

В деструктивной фазе игры Сассуоло в основном поддерживал структуру 4-4-2, что не ново для Шахтера. Но, при этом, у бывшей команды Де Дзерби была хорошо отлажена структура прессинга. Форвард и атакующий центральный хавбек составляли первую линию обороны и старались перекрывать продвижения мяча через центральную зону. После того, как соперник играл во фланг, активировалась ловушка.

"Черно-зеленые" могли включить интенсивное давление и в центре, по триггеру, например, при передаче назад.

Часто, когда соперником Сассуоло была команда, играющая по структуре с тремя центрбеками, "нероверди" специально под оппонента готовили персонально-ориентированный прессинг.

Скриншот ниже – конкретный пример персональных ориентировок из матча Серии А Интер – Сассуоло.

Роберто Де Дзерби не является догматиком. Он развивается и его концепция эволюционирует. Вполне вероятно, что в Шахтере итальянский тренер, исходя из имеющегося кадрового потенциала придумает, что-то новое. Даже в Сассуоло, он неоднократно, по ситуации пробовал новые варианты ведения игры. Принципы игры оставались прежними, но команда перестраивалась на схемы 3-4-2-1 и 3-4-1-2.

В общем, каким будет Шахтер Де Дзерби, покажет время, но на данный момент мы имеем основания ориентироваться на возвращение к базовым 4-2-3-1, улучшению качества контроля мяча, большему количеству ударов из пределов штрафной, сведению до минимума классических фланговых атак с последующими кроссами.

В структуре Де Дзерби очень важное значение имеют вингеры, которые обязательно должны быть инвертированными (левша справа, правша – слева). Это тоже не новинка для донецкой команды. Тете и Соломон получат еще больше зеленого света на индивидуальные действия со смещениями в центр под ударную ногу.

У Трубина будет много возможностей для совершенства навыков игры ногами. Степаненко, однозначно, получит шанс для выхода на новый уровень. Де Дзерби будет требовать от Тараса большего влияния на атакующие действия команды. Структура высокого прессинга, качественный контрпрессинг и более высокий уровень интенсивности взаимодействий однозначно, должны сказаться на прогрессе команды. Но, есть моменты, которые могут стать проблемами.

Вряд ли в УПЛ Де Дзерби сможет успешно провоцировать большинство соперников на высокий прессинг. Его концепция строилась в других условиях. В Украине итальянскому тренеру придется продуктивно поработать непосредственно над качеством позиционных атак. Роберто будет вынужден взламывать низкий блок.

Возвращение Луческу, появление Де Дзерби, сохранение Скрипника, Йовичевич в Днепре-1, синхронная и плодотворная работа тренерского штаба в Колосе – все это актуальный золотой фонд украинского футбола, который мы должны беречь и поддерживать. Приход специалистов подобного уровня в наш футбол – это всегда новые возможности, которыми нужно постараться воспользоваться по максимуму.

Cергей Костенюк, Football.ua