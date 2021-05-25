Украина

Президент донецкого клуба прокомментировал назначение Де Дзерби.

Ринат Ахметов рассказал о том, как принималось решение о назначении Роберто Де Дзерби, а также положительно отозвался об итальянском специалисте.

"Во-первых, я очень рад, что Роберто здесь, в Украине, принял наше приглашение, мы подписали контракт. Мы вместе будем разделять боль и радость. И я убежден, что этот тренер будет показывать яркий, красивый, содержательный футбол, который будет нравиться и радовать наших болельщиков.



Я могу сказать, что мы рассматривали трех кандидатов. Кандидат номер один – это Роберто. Кандидат номер два – это Роберто! И кандидат номер три – это Роберто. Мы хотели именно этого специалиста, мы его получили, и я очень рад, очень счастлив.



Вся наша команда его рекомендовала. По большому счету, когда я уже принял решение пригласить нового специалиста, я сказал: "Между кем мы можем думать? Дайте мне трех кандидатов". И они дали одного и сказали: "Это кандидат номер один, два и три»". И очень просят, чтобы мы сделали все для того, чтобы он принял наше приглашение и оказался в Киеве.



Роберто – молодой, амбициозный тренер, но самое главное – он уже сильный тренер, который проповедует очень яркий, красивый, атакующий футбол. Тот стиль игры, который нравится нам и нашим болельщикам.



Задача Де Дзерби играть красиво. Футбол должен быть яркий, красивый, атакующий, который будет радовать наших болельщиков, доставлять радость и удовольствие. Ну и, конечно же, у нас чемпионские амбиции. У нас других амбиций нет.



Советовался ли с Шевченко по кандидатуре Де Дзерби? Нет-нет, я доверяю своей команде, своей клубной команде, которая по большому-то счету убеждена в том, что она делает, убеждена в выборе. Их мнения мне достаточно. Но если вы хотите спросить у других, то вы можете спросить! Все, кто интересуется футболом, вам скажут, что Де Дзерби – это очень сильное решение Шахтера.



У Роберто очень глубокий аналитический склад ума. Я убежден в том, что он смотрел, глубоко знает весь наш состав, наш стиль игры, во что мы играем и как мы играем. И перед тем, как прийти к нам, у него было много других предложений, но он выбрал нас. Почему? Потому что считает, что этот проект – именно тот, которым мы будем гордиться", — приводит слова Ахметова официальный сайт "горняков" со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Напомним, что ранее назначение Роберто Де Дзерби прокомментировал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.