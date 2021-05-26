Украина

Украинская команда пропустила в первом тайме.

В рамках первого тура турнира памяти Валерия Лобановского молодежная сборная Украины уступила одногодкам из Азербайджана со счетом 0:1.

Счет в матче открыл форвард гостей Гурбанали на 17-й минуте встречи. По втором тайме Украина контролировала игру, но вратарь играл выше всяческих похвал. У гостей во втором тайме как таковых острых моментов не было.

Украина U-21 – Азербайджан U-21 0:1



Гол: Гурбанли, 17

Украина U-21: Моргун – Драмбаев (Снурницын, 46), Вивчаренко, Таловеров, Кузик (Алефиренко, 46) – Батагов (Литвиненко, 46), Бражко (Ярмолюк, 71), Очеретько (Муравский, 78) – Мудрик (Кравчук, 71), Сикан (Ванат, 46), Супряга (Вьюнник, 46).

Азербайджан U-21: Мехбалиев – Хусейнли, Челик, Хусейнов (Агджабаев, 46), Ахмадов (Алиев, 90+4) – Вализада (Гарахмедов, 89), С. Абдуллазада (Зулфугарли, 63), Р. Абдуллазада (Рзаев, 46), Сейидов – Ализада (В. Джафаров, 63) – Гурбанли (Ш. Джафаров, 63).

Предупреждения: Сикан, 34, Батагов, 36, Литвиненко, 53 – Хусейнли, 26, Гурбанли, 59