Украина

Football.ua вспоминает эпохальный, со многих точек зрения, финал Кубка Украины между Шахтёром и ЦСКА, который состоялся ровно 20 лет назад — 27 мая 2001 года.

История киевского ЦСКА, в том виде, о котором пойдёт речь ниже, фактически началась в 1995 году, со слияния ЦСК ВСУ и Борисфена (хотя армейский клуб в Киеве, под разными названиями, существовал ещё с 1934 года. Но само название ЦСКА возникло именно в начале 1995 года). Эта сделка стала возможной благодаря договорённости тогдашнего министра обороны Украины Валерия Шмарова и бизнесмена Дмитрия Злобенко.

В команду под двойным названием ЦСКА-Борисфен пошли серьёзные вливания. Сезон Первой лиги 1994\1995 (который команда начинала ещё как Борисфен, а с 1995 года выступала под двойным названием) ЦСКА-Борисфен завершила на втором месте, довольно уверенно выйдя в Высшую лигу. Там команда произвела фурор, сходу заняв четвёртое место. Творцом того успеха был главный тренер Михаил Фоменко, по окончании сезона перебравшийся в Металлист.

В ЦСКА-Борисфене же летом 1996 года произошли сразу две революции. Сперва команду возглавил немец Бернд Штанге — первый иностранный наставник в украинском футболе, до того весьма успешно руководивший Днепром. Вместе с ним в Киев перебрались сразу восемь (!) экс-игроков днепрян.

Однако, за пару дней до начала чемпионата произошёл конфликт между соучредителями клуба, в результате которого случился раскол — ЦСКА остался в Высшей лиге, но с новым руководством, а Борисфен спустя год заявился во вторую лигу (чтобы за несколько лет вернуться в Высшую лигу и провести блестящий сезон 2003/2004. Вероятно, это история достойная отдельной статьи).

Новым президентом "армейцев" стал Михаил Гришпон, а главным тренером — Владимир Лозинский, ранее уже возглавлявший ЦСК ВСУ. Трансферы игроков Днепра были отменены, да и вообще состав претерпел серьёзные изменения. В Динамо ушли Андрей Гусин и Николай Волосянко, в московский ЦСКА перешёл Олег Пестряков, в Днепр — Андрей Анненков.

На фоне обновления состава проявить себя в Высшей лиге сумели молодые игроки, впоследствии ставшие знаковыми фигурами в украинском футболе тех лет. Эдуард Цихмейструк, Сергей Закарлюка, Руслан Костышин, Виталий Рева, Сергей Фёдоров — все они получили свой первый шанс проявить себя на высоком уровне именно в ЦСКА.

На фоне кадровой нестабильности и неожиданных перестановок, сезоны 96/97 и 97/98 "армейцы" заканчивали во второй половине турнирной таблицы. Зато, весной 1998 года, ЦСКА, впервые в своей истории сумел пробиться в финал Кубка Украины, где уступил Динамо, только-только ставшему четвертьфиналистом Лиги чемпионов.

Этот успех позволил "армейцам" дебютировать в еврокубках — команда стала участником последнего в истории розыгрыша Кубка обладателей Кубков. Там киевляне со скрипом одолели ирландский Корк Сити (поражение 2:1 в гостях и победа 2:0 дома), но затем уступили в двух матчах московскому Локомотиву (0:2 дома и 3:1 в гостях).

В чемпионате ЦСКА занял достойное седьмое место, но в следующем сезоне их ожидал провал. Вопреки более-менее устоявшемуся и довольно крепкому, по украинским меркам составу, сезон 99/00, ЦСКА завершил аж на десятой позиции. Этот результат стоил работы Владимиру Бессонову, а на тренерский мостик "армейцев", после четырёх неплохих лет в Металлисте, вернулся Михаил Фоменко.

Накануне нового сезона усиление ЦСКА было точечным, но весьма качественным — в команду пришли молодые Александр Косырин и Сергей Билозор. Из Харькова, вслед за Фоменко, пришёл Андрей Кирлик. Вернулся в клуб Николай Волосянко. Не обошлось без потерь — завершил карьеру Юрий Калитвинцев, в Крылья Советов перешёл Андрей Каряка (в украинский футбол он больше не вернётся).

В Закарпатье перешёл Виктор Леоненко. Впрочем, да простят нас Виктор Евгеньевич и его коты, с игровой точки зрения, существенной потерей этот трансфер для "армейцев" не стал. В целом же, в ЦСКА тогда собралась весьма крепкая команда, состоящая из опытных, проверенных бойцов (Мусолитин, Евтушок, Анненков и др.), игроков в самом расцвете сил (Кирлик, Рева и др.), а также талантливой молодёжи, чьи свершения были ещё впереди (Костышин, Косырин, Билозор, Закарлюка, Ткаченко и др.). Не было сомнений, что под руководством опытного и ещё довольно молодого (52 года) Михаила Фоменко, эта команда способна бороться за действительно высокие цели.

Доказывать свой потенциал ЦСКА начал с самого начала нового первенства — уже во втором туре дома сенсационно был обыгран Шахтёр. Всего же за летне-осеннюю часть чемпионата "армейцы" потерпели всего два поражения. Впрочем, и побед было ненамного больше — в основном, подопечные Фоменко завершали поединки вничью, став самой миролюбивой командой того чемпионата — 10 ничьих.

В сентябре 2000 года, в 1\16 Кубка Украины, судьба свела ЦСКА с их бывшими одноклубниками — Борисфеном. Матч выдался тяжёлым, но превышающие соперника в классе "армейцы" сумели победить 1:2. В следующих двух раундах жеребьёвка благоволила ЦСКА — в 1\8 киевляне спокойно одолели тернопольскую Ниву, а четвертьфинале — перволиговый Спартак из Сум (эта команда до того сотворила две подряд сенсации, выбив по пенальти из 1\16 киевское Динамо, а в следующем раунде одолев Таврию 3:2).

С таким заделом подопечные Фоменко ушли на зимний перерыв. После нового года ЦСКА продолжал играть в похожем ключе, с частыми ничьими и почти без поражений. 11 апреля 2001 года состоялся полуфинал Кубка с Днепром. В чемпионате днепряне тогда уверенно занимали третье место, существенно оторвавшись от конкурентов. ЦСКА оставалось бороться за четвёртую строчку.

Основное время матча на киевском стадионе ЦСК ВСУ завершилось нулевой ничьей, зато в овертайме команды словно прорвало. Сперва подопечные Фоменко за две минуты дважды шокировали днепрян — отличились Билозор и Монарёв. Почти сразу Валяев сократил счёт, однако под занавес первого овертайма Костышин вновь удвоил преимущество — 3:1, и ЦСКА второй раз в истории вышел в финал Кубка Украины, а вместе с ним — в Кубок УЕФА.

Возможно, этот успех подействовал на команду Фоменко расслабляюще, ведь в чемпионате пошёл спад. После полуфинала, ЦСКА уверенно разгромил Карпаты 4:0, но дальше последовала ничья в Запорожье с Металлургом, домашнее разгромное поражение от Динамо 1:5, реванш Днепра — 2:0 и неожиданное домашнее поражение от мариупольского Металлурга всё с тем же счётом 0:2. "Армейцы" упустили четвёртую строчку, но это теперь было не столь важно — место в еврокубках было уже обеспечено, а главным матчем сезона оставался финал, в котором ЦСКА предстояло сыграть с донецким Шахтёром.

В истории "горняков", сезон 2000/2001 знаковый — именно в тот год команда впервые участвовала в групповом раунде Лиги чемпионов, померявшись силами с тогдашними грандами европейского футбола — римским Лацио и лондонским Арсеналом.

В чемпионате подопечные Прокопенко долгое время лидировали и впервые были столь близки к долгожданному чемпионству (финал Кубка в тот сезон происходил между 23 и 24 турами чемпионата, и борьба за чемпионство была в самом разгаре). Но и о том, чтобы пожертвовать финалом Кубка разговора быть не могло — в те годы донецкий клуб ещё не был избалован трофеями и выход в финал был для "горняков" событием.

Десятый финал Кубка Украины стал переломным в истории турнира — начиная с этого матча, команды получали новый, куда более симпатичный трофей. Стандартная "ваза" была заменена на элегантный трофей, состоящий из слегка изогнутых колон, на которых держится золотой мяч, возглавляемый не менее золотой фигуркой древнегреческой богини победы Ники.

К слову, на кубке предусмотрено 27 сегментов для чеканки названий команд-победительниц турнира. После победы Динамо над Зарёй, 21 из них заполнен. Оставшихся хватит до 2027 года, а затем, вероятно, будет очередная смена трофея.

Матч на "Олимпийском" начался с тотального преимущества ЦСКА. "Армейцы" уверенно контролировали мяч, постоянно наседая на ворота Вирта. Уже на седьмой минуте поединка Монарёв с правого фланга из-под Попова навесил мяч на Костышина, а нынешний тренер "Колоса", головой уверенно расстрелял ворота Вирта — 0:1, шокирующее начало для "горняков"!

Но и после забитого мяча ЦСКА не сел в оборону, а продолжил прессинговать и неустанно атаковал. Монарёв с выхода один на один попал в перекладину, Костышин после атаки "три в два" зарядил выше ворот, Закарлюка метров с 11-ти также пробил в "молоко". Если бы подопечные Фоменко реализовали свои моменты, первый тайм мог бы завершиться с разгромным счётом.

Вот как после матча прокомментировал ход первого тайма Виктор Прокопенко:

"Я испытываю огромную горечь от нашей игры в первом тайме. Временами мы упрощали игру просто-таки до примитива, абсолютно не держали игроков атаки, а ещё хуже, что в моментах, когда "армейцы" получали мяч, наши игроки не только не брали игроков, но просто оставались в нападении, а в итоге у нас пустовали целые зоны".

Неизвестно, что Виктор Евгеньевич сказал команде в перерыве, но во второй половине встречи ситуация на поле стала прямо противоположной. Теперь "горняки" понеслись вперёд, а ЦСКА, начиная с 45-й минуты матча, не создал вообще ни одного момента. Ключевым эпизодом встречи, вероятно можно назвать выход на поле, в качестве третьего форварда, Сергея Ателькина. Уже спустя 14 минут после выхода, нападающий, в центре штрафной соперника, принял пас от Ассана Ндиайе и сильным ударом в правый угол прошил ворота Ревы — 1:1!

После этого у ЦСКА оставалась одна задача на этот матч — дотянуть до серии пенальти. Оставшееся основное время и оба овертайма прошли в том же духе — Шахтёр атаковал, ЦСКА отбивался. И когда казалось, что "армейцы" таки дотянут до серии пенальти, Конюшенко навесил с левого фланга и всё тот же Ателькин роскошным ударом с лёта попал прямо в левую девятку — 2:1, а красивейший гол украинского форварда очень напоминает шедевр Зидана в финале ЛЧ против Байера, который произойдёт через год после описываемых событий.

Так Шахтёр завоевал свой третий Кубок Украины, а ЦСКА вписал ярчайшую и увы, одну из последних славных страниц в своей истории. Когда Михаила Фоменко спрашивали о самом памятном для него матче во главе ЦСКА, он ответил:

Мы провели немало хороших поединков. Но из всех игр выделю финальный матч за Кубок страны в конце мая 2001-го года. В финале мы встречались с донецким Шахтером. И надо сказать мы тогда дали серьезный бой выходившему на ведущие роли в отечественном футболе донецкому клубу. Игра получилась интересной и довольно напряженной.

Мы первыми открыли счет в матче. Руслан Костышин сумел головой точно замкнуть передачу Романа Монарева в начале игры. Затем мы имели еще несколько неплохих моментов, но футбольная фортуна в тот день была на стороне "горняков". Первый тайм был за нами, а во втором преимуществом завладели дончане.

В конце основного времени матча Ателькину удалось сравнять счет, и ему же удалось забить победный мяч на последних дополнительных минутах встречи. К нашему сожалению, финал остался за подопечными моего донецкого коллеги Виктора Прокопенко.

Сам Виктор Евгеньевич на послематчевой пресс-конференции хвалил соперника и конечно же, отметил блестящую игру Ателькина:

Хочу отметить, что сегодня ЦСКА заслуживает уважения, и вы, журналисты, это отметьте (…) Выход Ателькина в какой-то степени был предрекаем. Я собирался его выпустить. Серёжа — волевой человек, и если не забивает, то мечется, как лев в клетке. Вот и сегодня так — он метался, пока не решил исход матча!

На вопрос, можно ли Шахтёр назвать командой второго тайма Прокопенко отшутился: Называйте нас командой дополнительного времени!

Это был последний финал ЦСКА. Это был последний, на данный момент, трофей Шахтёра, завоёванный с украинским тренером. Это был последний трофей Виктора Прокопенко… В финале Кубка 2004 года Виктор Евгеньевич помогал только что прибывшему в клуб Мирче Луческу, однако главным тренером уже не был.

Увы, уже нет с нами шести участников того поединка. Покинули этот мир Ассан Ндиайе, Сергей Ателькин, Виктор Прокопенко, Виталий Балицкий, Николай Волосянко, Сергей Закарлюка.

Однако, воспоминания о том прекрасном шоу, которое они подарили нам 20 лет назад могут служить бессмертным памятником не только ушедшим, но и целой эпохе бескомпромиссного и боевого; неуступчивого и такого родного, украинского футбола начала 2000-х.

27.05.2001. Киев, НСК "Олимпийский". 53500 зрителей.

Шахтёр — ЦСКА 2:1

Голы: Ателькин, 80, 119 — Костышин, 7.

Шахтёр: Вирт — Старостяк, Ндиайе, Окоронкво, Попов — Зубов, Тимощук (Конюшенко, 71), Алиуцэ, Бахарев (Ателькин, 66) — Воробей (Абрамов, 112), Агахова

Замены: Шутков, Глевецкас, Стрелков, Шевчук

Тренер: Виктор Прокопенко

ЦСКА: Рева, Балицкий, Волосянко, Билозор — Алексеенко, Анненков (Ткаченко, 72, Пахолюк, 97), Мальцев, Закарлюка (Мацигура, 65), Кирлик — Костышин, Монарёв

НЗ: Блажаев, Поляруш, Микадзе, Полищук

Тренер: Михаил Фоменко

Предупреждения: Агахова, Зубов, Ателькин — Мальцев.

Судья: Мельничук (Симферополь)

P.S. После матча Виктора Прокопенко спросили: "В чемпионате у вас следующая игра против ЦСКА. Вы, в принципе, уже знаете, как против них играть?" Тренер Шахтёра ответил в своём стиле, полушутя: "Да, но и ЦСКА знает, как играть против нас!" Как в воду глядел — 11 июня 2001 года, подопечные Фоменко сумели изящно и жестоко отомстить "горнякам" за поражение в Кубке, отстояв нулевую ничью в Донецке.

Тот результат стоил Шахтёру первого места — Динамо обогнало "горняков" на один пункт и в оставшихся двух матчах этого преимущества уже не упустило. С долгожданным чемпионством дончанам пришлось повременить ещё на год…