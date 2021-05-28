Донецкий клуб продолжит играть в элитном дивизионе.
ВЛАДИСЛАВ ГЕЛЬЗИН, ФОТО ОЛИМПИК
28 мая 2021, 12:59
Официальный сайт Олимпика сообщает, что Комитет УАФ по аттестации футбольных клубов одобрил участие клуба в розыгрыше УПЛ сезона-2021/2022.
Таким образом, донецкий клуб допущен к соревнованиям под эгидой ассоциации.
Ранее была информация, что Олимпик может прекратить существование из-за дисквалификации президента Владислава Гельзина и проблем с получением аттестата
Также отмечается, что Олимпик планирует приступить к подготовке к новому сезону 14 июня.