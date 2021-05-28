Украина

Донецкий клуб продолжит играть в элитном дивизионе.

Официальный сайт Олимпика сообщает, что Комитет УАФ по аттестации футбольных клубов одобрил участие клуба в розыгрыше УПЛ сезона-2021/2022.

Таким образом, донецкий клуб допущен к соревнованиям под эгидой ассоциации.

Ранее была информация, что Олимпик может прекратить существование из-за дисквалификации президента Владислава Гельзина и проблем с получением аттестата

Также отмечается, что Олимпик планирует приступить к подготовке к новому сезону 14 июня.