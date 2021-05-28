Украина

В клубе большая перестройка.

Официальный сайт Александрии сообщает, что новым спортивным директором клуба стал Александр Марков.

На этой должности функционер будет заниматься координацией ключевых вопросов жизнедеятельности клуба, в частности будет отвечать за взаимодействие клуба с Премьер Лигой и международной трансферной системой, а также логистикой команд Александрии в рамках выездных матчей и учебно-тренировочных сборов.

Пресс-служба клуба отмечает, что у Маркова имеется восьмилетний опыт логистической деятельности в бизнес-авиации.

Ранее Александрия обзавелась новым главным тренером.