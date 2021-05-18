Украина

Специалист сменил на данном посту Владимира Шарана.

Александрия представила нового главного тренера. Им стал Юрий Гура.

Специалист является воспитанником команды и работает в структуре клуба с 2014 года.

"Мне очень приятно стать главным тренером нашей команды. Я осознаю уровень ответственности, которая возлагается на меня и тренерский штаб. Конечно, задания, поставленные руководством клуба, непростые. Но трудностей и испытаний я не боюсь.

Мы будет упорно работать над достижениями ожидаемых результатов, опираясь на лучшие традиции и опыт основных игроков. При этом мы будем пытаться омолаживать состав. Важно, чтобы команда выглядела достойно на футбольном поле и демонстрировала качественный футбол, который нравиться нашим болельщикам", — заявил Гура.

Ранее президент Александрии Сергей Кузьменко прокомментировал уход Владимира Шарана с поста главного тренера команды