Украина

Экс-защитник Шахтер извинился за вчерашний скандальный инцидент, связанный с вождением в нетрезвом состоянии.

Бывшего защитника Шахтера и сборной Украины Вячеслава Шевчука вчера, 28 мая, задержала Патрульная полиция Украины. Причиной стало вождение в нетрезвом состоянии. Процесс самого задержания экс-футболиста был зафиксирован на видео.

Уже сегодня Шевчук выступил с обращением к общественности в своем Instagram. Вячеслав извинился за свой поступок и заявил, что покидает ТК Футбол 1/2/3, где он работал экспертом в программе Великий футбол.

"Друзья, я хотел бы перед всеми вами извиниться за вчерашний свой поступок, который случился в Киеве. Прежде всего хотел бы извиниться перед полицией, болельщиками Украины, Шахтером, телеканалом Футбол".

"Что со мной случилось... Надеюсь, этого больше со мной не повторится. Я не имею никакого морального права дальше работать на телеканале Футбол, поэтому я вынужден покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки. Извиняюсь", — сказал в своем видеообращении Вячеслав Шевчук.

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