Украина

Сассуоло требует за ивуарийского вингера 40 миллионов евро.

Потенциальный переход полузащитника Жереми Бога из Сассуоло в донецкий Шахтер вслед за главным тренером Роберто Де Дзерби становится менее вероятным. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство "горняков" считает, что финансовые запросы итальянского клуба по 24-летнему ивуарийцу являются слишком завышенными.

Генеральный директор Сассуоло Джованни Карневали ранее раскрывал карты касательно того, за сколько они готовы расстаться с Бога: "Он никуда не уйдет менее чем за 40 миллионов евро".

Напомним, ранее сам Жереми Бога объявил, что в летнее трансферное окно отправится за новым вызовом в своей карьере.

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