Украина

Защитник киевлян интересен победителю Лиги чемпионов.

Защитник Динамо Илья Забарный входит в список интересов лондонского Челси, который по итогам минувшего сезона выиграл Лигу чемпионов.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, лондонский клуб готов заплатить за 18-летнего футболиста 12 миллионов евро.

Источник утверждает, что переходу Ильи Забарного в Челси способствует главный тренер сборной Украины и бывший нападающий Челси Андрей Шевченко.

Напомним, что центральный защитник попал в расширенную заявку сборной Украины и имеет большие шансы поехать на Евро-2020.