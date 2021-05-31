Защитник киевлян интересен победителю Лиги чемпионов.
Илья Забарный, getty images
31 мая 2021, 01:03
Защитник Динамо Илья Забарный входит в список интересов лондонского Челси, который по итогам минувшего сезона выиграл Лигу чемпионов.
Как сообщает TuttoMercatoWeb, лондонский клуб готов заплатить за 18-летнего футболиста 12 миллионов евро.
Источник утверждает, что переходу Ильи Забарного в Челси способствует главный тренер сборной Украины и бывший нападающий Челси Андрей Шевченко.
Напомним, что центральный защитник попал в расширенную заявку сборной Украины и имеет большие шансы поехать на Евро-2020.