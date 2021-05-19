Украина

Защитник "бело-синих" рассказал о своих представителях в профессиональном футболе.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный рассказал о том, кто занимается его будущим в профессиональном футболе.

"У меня папа – агент. Все звонки от других агентов и других людей, я говорю, чтоб звонили ему. И отец решает отшить их или что там ему говорят – мол хотят помочь, есть связи за границей, давайте будем работать с вами.

10% папе за работу? Нет, такого нет, но он так, бывает, шутит. Я ему помогаю — купил машину — Toyota RAV4. Тогда премия пришла, и я подарил – это ж не только папе, в семью. Машину выбирал папа, которая ему понравилась — ту и выбрали", – сказал Забарный в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

В нынешнем сезоне Забарный провел 36 поединков, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В настоящее время 18-летний защитник "бело-синих" продолжает подготовку к Евро-2020 в расположении сборной Украины.