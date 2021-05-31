Украина

Молодой футболист отдал предпочтение не национальной команде Украины.

Крайний полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который провел вторую половину сезона в полтавской Ворскле на правах аренды, принял решение выступать за сборную Грузии. 20-летний футболист, ранее защищавший цвета молодежных сборных Украины всех возрастов, объяснил свое решение.

"Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель.

Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам: когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время ради успеха команды", — приводит слова Цитаишвили официальный сайт Федерации футбола Грузии.

Напомним, что летом 2019 года Георгий Цитаишвили стал неотъемлемой частью юношеской сборной Украины во главе с Александром Петраковым, которая стала триумфатором чемпионата мира среди команд до 20 лет.

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