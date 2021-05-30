Украина

Футболист принял решение сменить гражданство.

Вингер киевского Динамо Георгий Цитаишвили принял решение выступать за сборную Грузии.

Футболист в своем Instagram-аккаунте опубликовал фото в футболке сборной Грузии, которое подписал: "Очень рад быть на моей родине".

К слову, в Instagram сборной Грузии подтвердили информацию, что Цитаишвили получил грузинское гражданство.

Отметим, в 2019 году Цитаишвили вместе с другими футболистами стал победителем молодежного чемпионата мира.

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