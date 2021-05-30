Футболист принял решение сменить гражданство.
Цитаишвили, Instagram
30 мая 2021, 23:27
Вингер киевского Динамо Георгий Цитаишвили принял решение выступать за сборную Грузии.
Футболист в своем Instagram-аккаунте опубликовал фото в футболке сборной Грузии, которое подписал: "Очень рад быть на моей родине".
К слову, в Instagram сборной Грузии подтвердили информацию, что Цитаишвили получил грузинское гражданство.
Отметим, в 2019 году Цитаишвили вместе с другими футболистами стал победителем молодежного чемпионата мира.
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