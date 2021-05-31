Украина

Нападающий Шахтера составил список из лучших футболистов.

Жуниор Мораес составил команду из футболистов как действующих, так и завершивших карьеру.

Примечательно, что в составе нападающего не нашлось места для Криштиану Роналду, а бразильцев не набралось и полсостава.

Португальским нападающим Жуниор Мораес пожертвовал в пользу Лионеля Месси, Роналдо и Неймара.

Состав мечты Мораеса: Буффон — Рамос, Мальдини, Тюрам, Роберто Карлос — Зидан, Пеле, Роналдиньо — Месси, Роналдо, Неймар