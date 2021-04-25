Украина

Украинцу откровенно не повезло.

Стали известны детали полученной на тренировке травмы нападающего Шахтера Жуниора Мораеса, в связи с которой украинец пропустит Евро-2020.

По информации Профутбол Digital, форвард пробивал головой после углового и, в результате неудачного приземления, порвал крестообразные связки колена правой ноги.

Отмечается, что в эпизоде не было никакой борьбы за мяч.

В понедельник 34-леттний Мораес полетит на обследование в Барселону.

Напомним, что нападающий "горняков" не поможет своей команде в ближайшие полгода.