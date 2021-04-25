Украинцу откровенно не повезло.
Жуниор Мораес, Динамо Киев
25 апреля 2021, 11:25
Стали известны детали полученной на тренировке травмы нападающего Шахтера Жуниора Мораеса, в связи с которой украинец пропустит Евро-2020.
По информации Профутбол Digital, форвард пробивал головой после углового и, в результате неудачного приземления, порвал крестообразные связки колена правой ноги.
Отмечается, что в эпизоде не было никакой борьбы за мяч.
В понедельник 34-леттний Мораес полетит на обследование в Барселону.
Напомним, что нападающий "горняков" не поможет своей команде в ближайшие полгода.