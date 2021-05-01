Украина

"Горняки" вышли на поле в специальных футболках в поддержку травмированных.

Шахтер в рамках поединка 24-го тура чемпионата Украины принимал Днепр-1 и добился победы с комфортным счетом.

Перед началом встречи футболисты Шахтера поддержали своих партнеров — Валерия Бондаря и Жуниора Мораеса, которые выбыли из-за серьезных травм.

Нападающий получил повреждение на тренировке, неудачно приземлившись, а защитник пострадал в игре против Александрии.

Напомним, что Мораес перенес операцию и пропустит 9 месяцев, Бондарь обойдется без хирургического вмешательства.