Украина

Коллектив Андрея Шевченко не досчитался сразу четверых футболистов из финальной заявки на Евро-2020.

Накануне второго товарищеского поединка национальной сборной Украины в рамках подготовительного сбора к чемпионату Европы-2020 против Северной Ирландии, тренерский штаб, возглавляемый Андреем Шевченко, опубликовал перечень футболистов, которых мы можем получить возможность увидеть на Днепр-Арене.

Заявка сборной Украины на игру против Северной Ирландии:

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.

Защитники: 2. Денис Попов, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко;

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 17. Богдан Леднев, 18. Роман Безус;

Нападающие: 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук, 15. Артем Довбик, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков.

Стоит отметить, что из числа 26-и заявленных на чемпионат Европы футболистов, в состав на игру против Северной Ирландии не попали Виктор Цыганков, Эдуад Соболь, Александр Тымчик и Александр Зинченко.

В то же самое время, тренерский штаб решил привлечь к участию в игре Богдана Леднева.

Напомним, что матч в Днепре начнется в 21:00 по киевскому времени, а Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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