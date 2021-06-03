Украина

Украинский голкипер высказался о том, что стал лучшим игроком сезона в Шахтере.

Молодой вратарь Анатолий Трубин сумел заявить в минувшем сезоне, благодаря чему болельщики назвали его в качестве лучшего футболиста донецкого Шахтера в кампании-2020/21. 19-летний украинец поделился эмоциями от данного достижения, высказавшись о конкуренции с многолетним первым номером "горняков" Андреем Пятовым.

"Андрея [Пятова] выбрали футболистом 2019 года, потому что он великолепный вратарь, очень много сделал для команды, легенда клуба. Пятов отлично показывал себя, как и во все годы в Шахтере. У него огромное количество болельщиков. А когда лучшим игроком выбрали меня, это, как мне кажется, был больше аванс. Мы закончили год матчем Лиги чемпионов, который людям запомнился. Хотя это ведь выбор болельщиков – я не могу знать точно. В еврокубках есть поединки, где не удается всегда атаковать, приходится обороняться, и тогда на голкипера ложится огромная ответственность. Есть и матчи, когда твоя команда постоянно идет вперед, а потом будет один момент, когда ты должен включиться, поймать, отбить или спасти, что достаточно тяжело".

"Чтобы быть лучшим, нужно работать с лучшими. Конкуренция делает каждого сильнее. Она не дает расслабиться ни мне, ни Андрею, ни другим вратарям Шахтера. Просто место в стартовом составе одно, и просто так его не получишь – ты должен каждый день трудиться".

"Во-первых, хочу поблагодарить за то, что выбрали меня футболистом сезона. Это очень почетно и заставляет делать еще больше и еще лучше. А мечта и цель на сезон – выиграть все трофеи, что есть в Украине. Наши болельщики привыкли к победам – хочется их радовать. И, конечно, выйти в Лигу чемпионов и удачно там выступить", — приводит слова Трубина официальный сайт Шахтера.

В завершившемся сезоне Трубин принял участие в 30 матчах донецкого клуба из 37, 15 из которых 19-летний украинец отстоял на ноль (Реал, дважды Интер, дважды Маккаби ТА, Динамо, Днепр-1, Колос, Рух, Олимпик, Десна, Ворскла, Мариуполь, Минай, Ингулец).

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