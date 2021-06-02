Украина

Молодой голкипер удостоился престижного звания.

Подошло к концу голосование болельщиков за звание лучшего игрока Шахтера по итогам минувшего сезона.

Наибольшее количество голосов получил вратарь "горняков" Анатолий Трубин. За голкипера проголосовало 3427 человек.

Второе место занял Манор Соломон - 2 359 голосов, третье - Тарас Степаненко - 759.

На данную награду также претендовали Тете (302), Марлос (200), Жуниор Мораес (181) и Виктор Корниенко (176).

В завершившемся сезоне Трубин принял участие в 30 матчах донецкого клуба из 37, 15 из которых 19-летний украинец отстоял на ноль (Реал, дважды Интер, дважды Маккаби ТА, Динамо, Днепр-1, Колос, Рух, Олимпик, Десна, Ворскла, Мариуполь, Минай, Ингулец).

Напомним, что вчера сборная Украины огласила заявку на Евро-2020.