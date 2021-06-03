Украина

Команда Шевченко прервала серию без побед, которая продлилась семь матчей кряду.

В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря голу Александра Зубкова.

Эта победа стала для подопечных Андрея Шевченко первой в 2021 году во всех турнирах, включая как официальные, так и товарищеские встречи.

Семь матчей кряду, если учитывать техническое поражение от сборной Швейцарии в Лиге наций А, "желто-синим" не удавалось покинуть поле в качестве победителей, при этом последние четыре встречи до Северной Ирландии завершились для сборной Украины ничейными результатами.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Украина — Северная Ирландия вы можете на Football.ua.