Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка сборных.
Украина - Северная Ирландия, УАФ
03 июня 2021, 22:10
Сегодня, 3 июня, сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 проводит товарищеский поединок против национальной команды Северной Ирландии.
Счет в матче был открыт на десятой минуте поединка, когда форвард Александр Зубков головой поразил ворота соперника после подачи с фланга и отметился своим дебютным голом в составе национальной команды.
Гол Зубкова:
Обзор первого тайма:
На Football.ua доступная текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.