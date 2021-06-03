Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка сборных.

Сегодня, 3 июня, сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 проводит товарищеский поединок против национальной команды Северной Ирландии.

Счет в матче был открыт на десятой минуте поединка, когда форвард Александр Зубков головой поразил ворота соперника после подачи с фланга и отметился своим дебютным голом в составе национальной команды.

Гол Зубкова:

Обзор первого тайма:

На Football.ua доступная текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.