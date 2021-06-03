Украина

Украина минимально обыграла Северную Ирландию

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги товарищеского матча, в котором сборная Украины показала чуть ли не лучший свой атакующий футбол в 2021-м году.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Украина — Северная Ирландия 1:0

Гол: Зубков, 10



Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Сидорчук (Степаненко, 76), Шапаренко (Судаков, 73), Марлос — Ярмоленко, Яремчук (Беседин, 46), Зубков (Марлос, 46).



Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Баллард, Кэткарт, Браун (Маккеланд, 89), Фергюсон (Смит, 68) — Даллас (Чарльз, 89), Макнэйр, Макканн (Уайт, 81), Сэвилл — Мадженнис (Лафферти, 61), Макгинн (Томпсон, 46).



Предупреждения: Беседин — Макнэйр.