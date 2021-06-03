Украина

Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем товарищеском поединке.

В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря единственному голу Александра Зубкова.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста команды Андрея Шевченко в минувшем матче, в котором "желто-синие" одержали первую победу в 2021 году.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Украина — Северная Ирландия вы можете на Football.ua.