Украина

Футболист присоединился к товарищам по национальной команде.

Полузащитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко прибыл в расположение сборной Украины.

Футболист прилетел в Харьков, где национальная команда проводит подготовку к товарищескому матчу против сборной Кипра и к Евро-2020.

Зинченко — последний футболист, который присоединился к команде Шевченко из-за участия в финале Лиги чемпионов, где "горожане" играли против Челси (1:0).

Напомним, матч Украина — Кипр состоится в понедельник, седьмого июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

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