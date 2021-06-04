Футболист присоединился к товарищам по национальной команде.
Александр Зинченко, УАФ
04 июня 2021, 16:26
Полузащитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко прибыл в расположение сборной Украины.
Футболист прилетел в Харьков, где национальная команда проводит подготовку к товарищескому матчу против сборной Кипра и к Евро-2020.
Зинченко — последний футболист, который присоединился к команде Шевченко из-за участия в финале Лиги чемпионов, где "горожане" играли против Челси (1:0).
Напомним, матч Украина — Кипр состоится в понедельник, седьмого июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.
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